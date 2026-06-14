Что ждет автолюбителей к концу лета - прогнозы специалистов

В Петербурге ограничили продажу бензина: эксперты предупреждают о рисках

В Петербурге ввели лимиты на розничную продажу топлива. Эксперты обсуждают возможные последствия в перспективе нескольких месяцев. Ситуация может серьезно измениться уже к осени.

В Петербурге ввели лимиты на розничную продажу топлива. Эксперты обсуждают возможные последствия в перспективе нескольких месяцев. Ситуация может серьезно измениться уже к осени.

В Санкт-Петербурге на ряде автозаправочных станций появились ограничения на объемы отпускаемого бензина. Экономисты внимательно изучили ситуацию и пришли к выводу, что текущие меры - лишь первые сигналы возможных проблем. По их мнению, к концу лета ситуация может стать заметно сложнее для автомобилистов, пишет Gazeta.SPb.

Как отмечают специалисты, ограничения затронули крупные сетевые АЗС, а не небольшие локальные компании. Причины происходящего могут крыться в задержках поставок топлива от основных дилеров или на нефтеперерабатывающих предприятиях. При этом самостоятельное повышение цен компаниями маловероятно, так как такие решения требуют согласования с антимонопольной службой.

Эксперты подчеркивают, что начало летнего сезона традиционно сопровождается ростом спроса на топливо. В ответ на это компании стали отпускать бензин небольшими партиями - по 20-30 литров на одну машину. Такой подход позволяет избежать дефицита, который уже наблюдался в южных регионах страны.

По мнению специалистов, эти меры - лишь временное решение. Летом многие нефтеперерабатывающие заводы уходят на профилактические работы, что может привести к сокращению объемов производства. В результате к концу сезона проблема с доступностью топлива может распространиться на другие регионы России.

Отдельное внимание уделяется перераспределению ресурсов между регионами. Есть вероятность, что часть бензина из Петербурга направляется на юг страны, чтобы поддержать стабильность в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. В этих регионах ситуация осложняется логистическими трудностями, связанными с ограничениями на Крымском мосту. В то же время в Петербурге подобных проблем с доставкой топлива не ожидается.

Автомобилистам советуют внимательно следить за новостями и быть готовыми к возможным изменениям на рынке топлива. Эксперты не исключают, что к осени ограничения могут стать более жесткими, если ситуация с поставками не стабилизируется.