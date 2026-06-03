Ограничения на АЗС Петербурга: лимит на бензин и причины

3 июня 2026, 15:39
В Петербурге ограничили продажу бензина: логистика нарушена, цены держатся
В Петербурге ограничили продажу бензина: логистика нарушена, цены держатся
В Петербурге с конца прошлой недели на ряде заправок появились лимиты на продажу бензина. Причина - сбои в логистике, а не нехватка топлива, как в Крыму. Цены пока остаются стабильными, но ситуация вызывает вопросы у автомобилистов. Какие заправки попали под ограничения и что будет дальше - разбираемся в деталях.
С конца прошлой недели в Санкт-Петербурге начали фиксировать ограничения на продажу бензина на некоторых автозаправках. Как сообщает «Фонтанка», водители столкнулись с лимитами на отпуск топлива: на ряде станций теперь можно заправить не более 50 или 95 литров за одну покупку. Это вызвало волну тревоги среди автомобилистов, особенно на фоне недавнего топливного кризиса в Крыму.
Однако, по словам представителей топливного рынка, ситуация в Петербурге имеет иную природу. Дефицит бензина не связан с нехваткой самого топлива, а вызван сбоями в логистических цепочках. Ранее бензин поступал в город преимущественно из Киришей, но теперь его приходится доставлять из Перми, что увеличивает сроки поставок. Объемы остались прежними, но доставка стала заметно медленнее.
Наиболее остро ограничения коснулись бензина марки АИ-95, производство которого пострадало в Киришах и Ярославле. В результате некоторые малопопулярные и отдаленные АЗС временно остались без топлива. На популярных городских станциях топливо пока есть в достатке, и серьезных перебоев не наблюдается. Дизельное топливо, по данным рынка, присутствует с избытком.
Цены на бензин в Петербурге пока не демонстрируют резкого роста, в отличие от Крыма, где стоимость АИ-95 уже приблизилась к 95 рублям за литр. В городе действует негласное соглашение между нефтяниками и чиновниками, ограничивающее рост цен уровнем инфляции. Тем не менее, вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить предложения по увеличению оптовых и розничных цен на бензин, дизель и авиационный керосин на 1,5 рубля за литр. Окончательные решения и сроки пока не объявлены.
Судя по имеющимся данным, массового дефицита бензина в Петербурге пока не наблюдается, а ограничения затронули в основном малозагруженные АЗС. Однако ситуация остается напряженной: если логистические проблемы не будут решены в ближайшее время, автомобилисты могут столкнуться с новыми ограничениями или ростом цен. Важно следить за развитием событий, чтобы не оказаться в неприятной ситуации на дороге.
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