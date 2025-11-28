Zeekr теряет позиции, а Xiaomi и Ora неожиданно ворвались в топ: кто еще удивил рынок?

28 ноября 2025, 10:48
В Петербурге осенью электромобили обогнали себя: продажи резко ускорились
В Петербурге осенью электромобили обогнали себя: продажи резко ускорились
В Северной столице электрокары удивили динамикой. Лидеры сменились, а фавориты прошлого года ушли в тень. Какие бренды оказались в центре внимания, а кто потерял все? Подробности в нашем материале.
С июля по октябрь 2025 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали 278 новых электромобилей. Этот результат превзошел показатели первого полугодия, когда на учет встали лишь 258 машин. Как сообщает AutoRun SPb, за десять месяцев в городе появилось 536 новых электрокаров. Однако, несмотря на заметный рост во втором полугодии, общий объем продаж оказался на 42% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период.
В сегменте электромобилей в Петербурге произошли заметные перестановки. Zeekr, который еще недавно уверенно лидировал, сохранил первое место, но его отрыв уже не так велик. За десять месяцев 2025 года на его счету 186 регистраций, что на 62% меньше, чем годом ранее. Падение оказалось весьма ощутимым, и теперь позиции бренда выглядят не столь непоколебимыми.
Второе и третье места заняли Evolute и BYD, набравшие 75 и 36 регистраций соответственно. Оба бренда в прошлом году не входили в число лидеров, но теперь уверенно закрепились в топе. Особенно примечателен успех Evolute, который сумел обойти многих конкурентов и подняться на вторую строчку рейтинга.
Четвертое и пятое места поделили между собой Xiaomi и Ora, каждая из которых отметилась 29 новыми регистрациями. Интересно, что электромобили Ora уже не представлены в дилерских центрах Петербурга, однако это не помешало им попасть в пятерку лучших. Xiaomi же стала одним из трех новичков в десятке самых популярных электрокаров города. Вместе с ней в топ-10 впервые вошли Geely и Hongqi, что говорит о растущем интересе к новым игрокам на рынке.
В то же время, такие гиганты, как Volkswagen и BMW, которые еще год назад входили в число фаворитов, теперь оказались далеко за пределами первой десятки. Продажи их электромобилей в Петербурге за десять месяцев сократились на 90% и 87% соответственно. Lotus, ранее также занимавший высокие позиции, потерял 86% объема продаж и теперь едва заметен на рынке.
Таким образом, рынок электромобилей в Петербурге переживает не лучшие времена, но при этом становится все более разнообразным. Старые лидеры теряют свои позиции, а новые бренды стремительно набирают популярность. Как изменится ситуация к концу года, покажет время, но уже сейчас ясно: привычный расклад сил ушел в прошлое.
