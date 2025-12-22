Почему дилерская сеть Soueast в Петербурге тает на глазах: продажи буксуют, а планы рушатся

22 декабря 2025, 11:26
В Петербурге осталось только три автосалона Soueast: дилеры уходят один за другим
В Петербурге дилерская сеть Soueast неожиданно сократилась. Продажи новых авто не радуют. Салоны закрываются, а планы по расширению откладываются. Что происходит с китайским брендом в городе?
Дилерская сеть китайского автопроизводителя Soueast в Санкт-Петербурге за последний год заметно уменьшилась. Если еще недавно компания планировала открыть сразу семь автосалонов, то на деле их появилось только пять. Теперь же, по информации AutoRun SPb, в городе работают лишь три дилерских центра, а остальные прекратили свою деятельность.
Причины такого сокращения кроются в низких продажах. За одиннадцать месяцев текущего года в Петербурге было зарегистрировано всего 133 новых автомобиля Soueast. Это число не позволило бренду даже приблизиться к топ-50 самых популярных марок в регионе. В среднем, на каждый автосалон приходилось менее трех проданных машин в месяц - результат, который сложно назвать успешным для любого дилера.
В России Soueast представлен двумя моделями кроссоверов - S07 и S09. В Петербурге чуть больше спросом пользуется S07: на него приходится 53% всех реализованных автомобилей марки за год. Однако даже эта модель не смогла обеспечить стабильный поток клиентов в дилерские центры.
Сокращение числа автосалонов Soueast в Петербурге - тревожный сигнал для бренда, который еще недавно делал ставку на активное развитие в северной столице. Ожидания не оправдались: вместо расширения дилерской сети компания вынуждена сворачивать присутствие. Для потенциальных покупателей это означает меньший выбор точек обслуживания и, возможно, снижение доступности сервисных услуг.
Во внешней PR-службе SOUEAST 110km.ru пояснили, что в настоящее время в Санкт-Петербурге компания проводит плановую реструктуризацию партнерской сети. Это стратегический этап развития бренда, направленный на качественное обслуживание интересов клиентов. Для SOUEAST первостепенное значение имеет высокий уровень продаж, сервиса и послепродажного обслуживания. В рамках этой стратегии бренд завершает сотрудничество с партнерами, чьи показатели не соответствуют ожиданиям. Это стандартная рыночная практика для повышения качества обслуживания клиентов и закреплении на рынке в долгосрочной перспективе. У SOUEAST высокие стандарты обслуживания, и бренд сохраняет сотрудничество с крупными, финансово устойчивыми дилерскими центрами с подтверждённой деловой репутацией и экспертизой на рынке. Они обладают всеми ресурсами и компетенциями, чтобы обеспечивать работу автосалонов SOUEAST в строгом соответствии с корпоративными стандартами бренда.
