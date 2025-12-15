BAIC сокращает присутствие в Петербурге: дилеры исчезают, а продажи растут. Почему так?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

15 декабря 2025, 11:28

В Петербурге остался только один дилер BAIC: что происходит с брендом

В Петербурге остался только один дилер BAIC: что происходит с брендом

BAIC сокращает присутствие в Петербурге: дилеры исчезают, а продажи растут. Почему так?

В Петербурге остался только один дилер BAIC: что происходит с брендом

В Петербурге неожиданно остался лишь один дилер BAIC. Количество автосалонов резко сократилось. Продажи при этом показывают неожиданный рост. Что стоит за этими переменами, выясняем в материале.

В Петербурге неожиданно остался лишь один дилер BAIC. Количество автосалонов резко сократилось. Продажи при этом показывают неожиданный рост. Что стоит за этими переменами, выясняем в материале.

Автомобильный рынок Петербурга переживает очередную волну перемен: китайский бренд BAIC практически исчез с карты города. Если еще недавно у марки было сразу несколько точек продаж, то теперь остался только один официальный дилер. Как сообщает AutoRun SPb, за последний год количество автосалонов BAIC в Северной столице сократилось с четырех до одного. Единственный оставшийся дилер находится на юге города и, по его данным, в наличии всего два автомобиля: седан U5 Plus и кроссовер X55, причем оба — свежих годов выпуска.

Максимальное присутствие BAIC в Петербурге наблюдалось в 2023 году, когда работали сразу семь дилерских центров. Однако с тех пор ситуация изменилась: сначала их стало четыре, а теперь и вовсе остался только один. Причины столь стремительного сокращения официальных точек продаж не раскрываются, но эксперты рынка связывают это с изменениями в структуре дистрибуции и внутренней политике бренда.

Интересно, что несмотря на сокращение числа дилеров, спрос на автомобили BAIC в Петербурге не только не упал, но даже вырос. За одиннадцать месяцев текущего года в городе было зарегистрировано 316 новых машин этой марки, что заметно больше, чем за весь прошлый год — тогда на учет поставили 242 автомобиля. Такой рост объясняется, в первую очередь, крупными корпоративными закупками седанов U5 Plus, которые обеспечили более половины всех продаж бренда в регионе.

Смена дистрибьютора, произошедшая осенью, также могла повлиять на ситуацию. По мнению участников рынка, новые условия сотрудничества и возможные изменения в логистике могли привести к тому, что часть дилеров предпочла прекратить работу с брендом. В результате, для частных покупателей выбор новых автомобилей BAIC в Петербурге стал практически символическим.

Напомним, BAIC — один из крупнейших китайских автопроизводителей, основанный в 1958 году. Компания выпускает широкий спектр легковых и коммерческих автомобилей, а также активно сотрудничает с мировыми брендами. В России BAIC начал официальные продажи сравнительно недавно, но уже успел занять заметное место среди китайских марок. В последние годы бренд делает ставку на современные технологии и расширение модельного ряда, однако ситуация с дилерской сетью в Петербурге показывает, что не все идет по плану.

Ранее стало известно, что BAIC серьезно пересматривает свою продуктовую линейку для российского рынка и решил прекратить выпуск двух переднеприводных кроссоверов - BAIC X55 и BAIC X7. По информации, полученной от источника на калининградском заводе «Автотор», конвейер для этих моделей уже остановлен. Оставшиеся у дилеров автомобили будут распродаваться до 2026 года, после чего эти модели окончательно покинут Россию.

Упомянутые марки: BAIC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БАИК

Похожие материалы БАИК

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Нижний Новгород Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться