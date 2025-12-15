BAIC сокращает присутствие в Петербурге: дилеры исчезают, а продажи растут. Почему так?

15 декабря 2025, 11:28
В Петербурге остался только один дилер BAIC: что происходит с брендом
В Петербурге неожиданно остался лишь один дилер BAIC. Количество автосалонов резко сократилось. Продажи при этом показывают неожиданный рост. Что стоит за этими переменами, выясняем в материале.
Автомобильный рынок Петербурга переживает очередную волну перемен: китайский бренд BAIC практически исчез с карты города. Если еще недавно у марки было сразу несколько точек продаж, то теперь остался только один официальный дилер. Как сообщает AutoRun SPb, за последний год количество автосалонов BAIC в Северной столице сократилось с четырех до одного. Единственный оставшийся дилер находится на юге города и, по его данным, в наличии всего два автомобиля: седан U5 Plus и кроссовер X55, причем оба — свежих годов выпуска.
Максимальное присутствие BAIC в Петербурге наблюдалось в 2023 году, когда работали сразу семь дилерских центров. Однако с тех пор ситуация изменилась: сначала их стало четыре, а теперь и вовсе остался только один. Причины столь стремительного сокращения официальных точек продаж не раскрываются, но эксперты рынка связывают это с изменениями в структуре дистрибуции и внутренней политике бренда.
Интересно, что несмотря на сокращение числа дилеров, спрос на автомобили BAIC в Петербурге не только не упал, но даже вырос. За одиннадцать месяцев текущего года в городе было зарегистрировано 316 новых машин этой марки, что заметно больше, чем за весь прошлый год — тогда на учет поставили 242 автомобиля. Такой рост объясняется, в первую очередь, крупными корпоративными закупками седанов U5 Plus, которые обеспечили более половины всех продаж бренда в регионе.
Смена дистрибьютора, произошедшая осенью, также могла повлиять на ситуацию. По мнению участников рынка, новые условия сотрудничества и возможные изменения в логистике могли привести к тому, что часть дилеров предпочла прекратить работу с брендом. В результате, для частных покупателей выбор новых автомобилей BAIC в Петербурге стал практически символическим.
Напомним, BAIC — один из крупнейших китайских автопроизводителей, основанный в 1958 году. Компания выпускает широкий спектр легковых и коммерческих автомобилей, а также активно сотрудничает с мировыми брендами. В России BAIC начал официальные продажи сравнительно недавно, но уже успел занять заметное место среди китайских марок. В последние годы бренд делает ставку на современные технологии и расширение модельного ряда, однако ситуация с дилерской сетью в Петербурге показывает, что не все идет по плану.
Ранее стало известно, что BAIC серьезно пересматривает свою продуктовую линейку для российского рынка и решил прекратить выпуск двух переднеприводных кроссоверов - BAIC X55 и BAIC X7. По информации, полученной от источника на калининградском заводе «Автотор», конвейер для этих моделей уже остановлен. Оставшиеся у дилеров автомобили будут распродаваться до 2026 года, после чего эти модели окончательно покинут Россию.
