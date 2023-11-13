В Петербурге откроют учебно-практический центр МАЗа

15.11.2023, 00:06

5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона

Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее