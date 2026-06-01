Игорь Горынин: человек, чьи открытия стали основой российского флота и освоения Арктики

В Петербурге открылась выставка к 100-летию со дня рождения академика Игоря Горынина

В центре Петербурга стартовала необычная выставка. Она посвящена юбилею известного ученого. Гостей ждут научные события и образовательные встречи. Атмосфера праздника ощущается на Малой Садовой.

В центре Петербурга стартовала необычная выставка. Она посвящена юбилею известного ученого. Гостей ждут научные события и образовательные встречи. Атмосфера праздника ощущается на Малой Садовой.

В самом сердце Санкт-Петербурга, на Малой Садовой улице, начала работу масштабная выставка под открытым небом, посвященная столетию со дня рождения выдающегося инженера и металлурга Игоря Горынина, рассказывает Piter.tv. Это событие стало не только данью уважения его научному наследию, но и поводом для широкой общественной дискуссии о роли отечественных ученых в развитии ключевых отраслей страны.

Игорь Горынин посвятил свою жизнь работе в одном из ведущих вузов страны, начав карьеру в бывшем «Прометее» еще в 1949 году. За 66 лет он внес огромный вклад в создание уникальных материалов, которые легли в основу строительства современного российского флота, а также морских платформ для добычи газа и нефти. Его открытия до сих пор используются в стратегически важных сферах - от национальной безопасности до атомной энергетики и освоения Арктики.

В рамках юбилейных мероприятий на выставке представлены не только экспонаты, рассказывающие о научных достижениях академика, но и интерактивные проекты для молодежи. Организаторы подготовили серию научных конференций, образовательных программ и встреч с молодыми специалистами, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и исследователей.

К празднованию присоединились ведущие университеты, научные центры и промышленные предприятия, что подчеркивает масштаб и значимость вклада Игоря Горынина в развитие отечественной науки. Атмосфера на Малой Садовой наполнена ощущением гордости за достижения российского инженерного сообщества и стремлением к новым открытиям.