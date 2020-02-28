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28 февраля 2020, 09:19

В Петербурге открылся автоцентр «КЛЮЧАВТО» по продаже подержанных автомобилей

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Фото: КЛЮЧАВТО
В Санкт-Петербурге автохолдинг «КЛЮЧАВТО» открыл первый автосалон. Он стал частью программы SELECT и будет специализироваться исключительно на продаже автомобилей с пробегом. Основные преимущества программы: собственная расширенная гарантия, прозрачные цены и возможность возврата.
В Петербурге открылся автоцентр КЛЮЧАВТО по продаже подержанных автомобилей

Фото: КЛЮЧАВТО

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Автомобильный холдинг «КЛЮЧАВТО» активно развивает перспективное независимое направление по продаже автомобилей с пробегом. Новый автоцентр, открывшийся в Санкт-Петербурге по адресу дор. Салтыковская, 15, стал частью программы SELECT, которая реализуется независимо от официальных дилерских предприятий холдинга. Автосалоны SELECT расположены в тех российских городах, где у «КЛЮЧАВТО» нет дилерских центров по продаже новых автомобилей. Машины, выставленные на продажу по программе SELECT, поступили не через трейд-ин, а с внешнего рынка.

Каждый автомобиль проходит тщательную проверку. Его диагностируют по 80 пунктам. На основе полученных результатов специалисты составляют прозрачный аналитический отчет о стоимости машины. Каждому покупателю предоставляется собственная расширенная гарантия. Более того, если автомобиль по тем или иным причинам не подошел, клиент гарантированно может его вернуть и получить свои деньги обратно.

Автоцентр в Петербурге стал восьмым в программе SELECT. Ранее в 2019 году были открыты шоурумы в Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Воронеже и Белгороде. По итогам прошлого года, сегмент подержанных автомобилей достиг 33% в общем объеме продаж холдинга «КЛЮЧАВТО». 


Упоминается автосалон SELECT от КЛЮЧАВТО Петербург

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В Петербурге открылся автоцентр «КЛЮЧАВТО» по продаже подержанных автомобилей
{{material_128285}}Автомобильный холдинг «КЛЮЧАВТО» активно развивает перспективное независимое направление по продаже автомобилей с пробегом. Новый автоцентр, открывшийся в Санкт-Петербурге по адресу дор. Салтыковская, 15, стал частью программы SELECT, которая реализуется независимо от официальных дилерских предприятий холдинга. Автосалоны SELECT расположены в тех российских городах, где у «КЛЮЧАВТО» нет дилерских центров по продаже новых автомобилей. Машины, выставленные на продажу по программе SELECT, поступили не через трейд-ин, а с внешнего рынка.Каждый автомобиль проходит тщательную проверку. Его диагностируют по 80 пунктам. На основе полученных результатов специалисты составляют прозрачный аналитический отчет о стоимости машины. Каждому покупателю предоставляется собственная расширенная гарантия. Более того, если автомобиль по тем или иным причинам не подошел, клиент гарантированно может его вернуть и получить свои деньги обратно.Автоцентр в Петербурге стал восьмым в программе SELECT. Ранее в 2019 году были открыты шоурумы в Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Воронеже и Белгороде. По итогам прошлого года, сегмент подержанных автомобилей достиг 33% в общем объеме продаж холдинга «КЛЮЧАВТО». 
2020-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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