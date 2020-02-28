28 февраля 2020, 09:19
В Петербурге открылся автоцентр «КЛЮЧАВТО» по продаже подержанных автомобилей
- 238
- 0
Фото: КЛЮЧАВТО
В Санкт-Петербурге автохолдинг «КЛЮЧАВТО» открыл первый автосалон. Он стал частью программы SELECT и будет специализироваться исключительно на продаже автомобилей с пробегом. Основные преимущества программы: собственная расширенная гарантия, прозрачные цены и возможность возврата.
Фото: КЛЮЧАВТО
Ранее мы писали
Специалисты аналитического агентства «Автостат» на основе данных об объеме выручки составили рейтинг крупнейших ...Читать далее
Каждый автомобиль проходит тщательную проверку. Его диагностируют по 80 пунктам. На основе полученных результатов специалисты составляют прозрачный аналитический отчет о стоимости машины. Каждому покупателю предоставляется собственная расширенная гарантия. Более того, если автомобиль по тем или иным причинам не подошел, клиент гарантированно может его вернуть и получить свои деньги обратно.
Автоцентр в Петербурге стал восьмым в программе SELECT. Ранее в 2019 году были открыты шоурумы в Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Воронеже и Белгороде. По итогам прошлого года, сегмент подержанных автомобилей достиг 33% в общем объеме продаж холдинга «КЛЮЧАВТО».
Упоминается автосалон SELECT от КЛЮЧАВТО Петербург
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Давно пора, понастроили вокруг кольца районов, а народу не въехать не выехать. Когда проезжаешь, видно, что пробки начинаются чуть ли со дворов. Интересно, дальше разговоров дело пойдет или будет такая же ситуация как с мостом на Таллинском. Единственная артерия у Горелово и Красного Села и та перекрыта ...
Цитата:| Кому: medvedev
Приобрел в лучшего дилера АСТ-МОТОРС, Оренбург, автомобиль НИССАН ТЕРРАНО. Цвет коричневый металлик! Рад покупке, зверь машина! Усиленная технология полного привода All Mode 44. Воспользовался выгодным сервисным обслуживанием-бесплатная зимняя диагностика безопасности авто, уход. Редко обращался по мелочам ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве