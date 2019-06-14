14 июня 2019, 15:44
В Петербурге открылся новый автосалон Suzuki
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Церемония торжественного открытия нового дилерского центра Suzuki состоялась 13 июня в Петербурге. Один из крупнейших дилерских холдингов Северо-Запада России, компания «Аларм-Моторс», добавила в свой портфель еще один бренд.
В церемонии открытия нового автосалона принял участие генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» господин Такахаси Юта. Для него открытие дилерского центра стало первым подобным событием в статусе главы российского офиса Suzuki. Господин Такахаси Юта приехал в Россию лишь чуть более года назад. В апреле 2018 года он сменил прежнего гендиректора господина Кэиити Сумида.
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Открытие нового дилерского центра – серьезный шаг для компании Suzuki. Санкт-Петербург является для нас одним из самых важных и стратегически значимых городов России. Продажи Suzuki в Петербурге традиционно высоки. Это значит, что автомобили марки востребованы, а бизнес высоко оценивает продукты Suzuki и уверен в перспективе больших финансовых вложений.
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Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус»,
Общая площадь дилерского центра превышает 5 тысяч квадратных метров. ДЦ «Аларм-Моторс» обладает всем необходимым оборудованием для оказания полного цикла услуг по техническому обслуживанию и детейлингу автомобилей Suzuki. Инвестиции «Аларм-Моторс» в открытие ДЦ составили 50 млн рублей, из которых 40 млн рублей - оборотные средства. Руководство компании рассчитывает, что расходы окупятся в течение 3,5 лет. Пока в шоу-руме выставлены две модели Suzuki - Vitara и SX4. Новый Jimny должен присоединиться к ним уже в августе.
На внедорожник Jimny третьего поколения в российском офисе Suzuki возлагают большие надежды. С выходом новинки на рынок продажи марки должны возрасти по итогам 2019 года минимум на 35%. По словам генерального директора ГК «Аларм Моторс» Романа Слуцкого, плановый объем продаж нового дилерского центра – до 500 автомобилей в год. Цифра вполне реальная. По данным «Auto-Dealer-СПб», с января по апрель 2019 года пять автосалонов Suzuki в Петербурге продали сообща ровно 200 автомобилей или на 12% больше, чем годом ранее. Это позволило Suzuki войти в ТОП-25 самых востребованных автомобильных марок города.
Упоминается автосалон Аларм-Моторс Коломяжский Suzuki
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Цитата:| Кому: марина бери не пожалеешь
Почему пинается коробка передач автомат сузуки гранд витара с паркинга на 1ю передачу и заднюю , а по трассе идёт чисто без рывков? Спасибо за ответ
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
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