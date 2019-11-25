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25 ноября 2019, 14:07

В Петербурге открылся новый дилерский центр УАЗ

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В Санкт-Петербурге компания «Аларм-Моторс» пополнила ассортимент автоцентра «Север» на Коломяжском проспекте новым брендом. Теперь здесь продаются автомобили Ульяновского автозавода.
В автоцентре «Аларм-Моторс», на Коломяжском проспекте, 18, под одной крышей ужились Ford и УАЗ – два бренда, входящие в России в группу «Соллерс». С 2012 года дилер арендует здание у одной из компаний, принадлежащих Ульяновскому автозаводу. Более половины площади автоцентра занимает сервисная зона, которая может обслуживать до 130 автомобилей в сутки.

Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» « Объединение под одной крышей УАЗ и Ford позволило нам сформировать самый крупный центр по продаже коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге. Обе марки являются лидерами в своих сегментах и не собираются останавливаться в своем развитии. В сентябре УАЗ вывел на рынок новый Патриот с автоматической коробкой передач. Заявки на него уже составляют больше половины от всего объема продаж модели. Также и Ford совсем недавно провел обновление своего флагмана коммерческой линейки – модели Transit. Автомобиль представлен в России более, чем в 80 модификациях, а изменения в части конструктивных элементов и отделки сделали его еще более надежным и комфортным. »
Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс»

В открытие нового дилерского центра ГК «Аларм-Моторс» инвестировала 40 млн рублей. Было установлено современное сервисное оборудование, закуплены необходимые специальные инструменты и запчасти для обслуживания автомобилей УАЗ. Весь персонал прошел обучение. В шоу-руме выставлена вся линейка внедорожников и коммерческих автомобилей Ульяновского автозавода, а также фургоны Ford Transit.

В следующем году «Аларм-Моторс» планирует реализовать более 500 автомобилей УАЗ и свыше 1 500 фургонов Ford Transit, сообщает портал Peterburg2. Ожидается, что до 40% продаж УАЗа придется на корпоративных и государственных заказчиков. По итогам 2018 года «Аларм-Моторс» занял первое место по продажам Ford Transit в России. Генеральный директор УАЗ и президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов выразил надежду, что компания сможет быстро стать лидером и по реализации автомобилей УАЗ, как минимум, в Санкт-Петербурге.

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В Петербурге открылся новый дилерский центр УАЗ
В автоцентре «Аларм-Моторс», на Коломяжском проспекте, 18, под одной крышей ужились Ford и УАЗ – два бренда, входящие в России в группу «Соллерс». С 2012 года дилер арендует здание у одной из компаний, принадлежащих Ульяновскому автозаводу. Более половины площади автоцентра занимает сервисная зона, которая может обслуживать до 130 автомобилей в сутки.{{person_260_ Объединение под одной крышей УАЗ и Ford позволило нам сформировать самый крупный центр по продаже коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге. Обе марки являются лидерами в своих сегментах и не собираются останавливаться в своем развитии. В сентябре УАЗ вывел на рынок новый Патриот с автоматической коробкой передач. Заявки на него уже составляют больше половины от всего объема продаж модели. Также и Ford совсем недавно провел обновление своего флагмана коммерческой линейки – модели Transit. Автомобиль представлен в России более, чем в 80 модификациях, а изменения в части конструктивных элементов и отделки сделали его еще более надежным и комфортным.}}В открытие нового дилерского центра ГК «Аларм-Моторс» инвестировала 40 млн рублей. Было установлено современное сервисное оборудование, закуплены необходимые специальные инструменты и запчасти для обслуживания автомобилей УАЗ. Весь персонал прошел обучение. В шоу-руме выставлена вся линейка внедорожников и коммерческих автомобилей Ульяновского автозавода, а также фургоны Ford Transit.В следующем году «Аларм-Моторс» планирует реализовать более 500 автомобилей УАЗ и свыше 1 500 фургонов Ford Transit, сообщает портал Peterburg2. Ожидается, что до 40% продаж УАЗа придется на корпоративных и государственных заказчиков. По итогам 2018 года «Аларм-Моторс» занял первое место по продажам Ford Transit в России. Генеральный директор УАЗ и президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов выразил надежду, что компания сможет быстро стать лидером и по реализации автомобилей УАЗ, как минимум, в Санкт-Петербурге.
2019-11-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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