7 августа 2019, 16:36
В Петербурге открылся новый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
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Дилерские центры Mitsubishi Motors проходят планомерную модернизацию. Автоцентр «Рольф Витебский» первым из петербургских салонов в портфеле ГК «Рольф» открылся после реконструкции, проведенной в соответствии с новыми глобальными стандартами японского бренда.
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
В результате ребрендинга обновился не только фасад «Рольф Витебский», но и все внутренние помещения. Общая площадь центра составляет 2,4 тысячи кв.метров. Наряду с просторным шоу-румом, вмещающим до 6 автомобилей, здесь есть ремонтная зона и собственный склад. В зоне отдыха к услугам посетителей новая комфортабельная мебель, бесплатный wi-fi и блоки зарядки для смартфонов. Расширилось помещение кафе и детского уголка.
В сервисной зоне площадью 1 474 кв. метров работают 2 поста прямой приемки и 17 специализированных постов слесарного ремонта. Для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей Mitsubishi мастера пользуются новейшим оборудованием, рекомендованным автопроизводителем.
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«Рольф Витебский» открылся в 1999 году, став первым дилерским центром «Рольф» в Санкт-Петербурге, и сегодня он является лидером по продажам и обслуживанию автомобилей Mitsubishi в Санкт-Петербурге: каждый третий автомобиль японской марки в нашем регионе находит покупателя на Витебском.
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Виталий Гришмановский, директор дилерского центра «Рольф Витебский»
Дилерский центр Mitsubishi «Рольф Витебский» предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и с авто пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин. Центр стал лауреатом национальной премии «Автодилер года – 2019» в номинации «Организация сервиса», учрежденной агентством «Автостат».
Упоминается автосалон Рольф Витебский Mitsubishi
Комментарии
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Комментарии пользователей
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это только кажется, что если сядешь пьяным за руль, то проблем не будет, но лучше не рисковать, почти всегда что-то случается
и никто так и не скинул)
да уж, надо дома запасные иметь, я понял
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