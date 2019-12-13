13 декабря 2019, 18:44
В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo
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Фото: Volvo Car
Накануне в Санкт-Петербурге торжественно открыли после реконструкции дилерский центр Volvo Car Family, расположенный по адресу пр. Энергетиков д. 59 корп. 3. Шоу-рум оформлен в соответствии с концепцией Volvo Retail Experience, посетителей ждет домашняя и доброжелательная атмосфера.
Фото: Volvo Car
Фото: Volvo Car
Фото: Volvo Car
Фото: Volvo Car
Фото: Volvo Car
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Общая площадь автосалона превышает 1 200 кв. метров. В шоу-руме представлен весь актуальный модельный ряд Volvo, а центральное место с эффектной подсветкой отвели седану Volvo S60. Интерактивную экспозицию компактного кроссовера Volvo XC40 непременно оценят мамы с детьми. Гостям автосалона предлагают комфортные зоны ожидания с журнальным столиком, креслами и торшером в скандинавском стиле, а также с большим круглым столом и высокой барной стойкой. Для презентации автомобилей и расчета их стоимости в салоне выделены два больших цифровых конфигуратора.
По словам президента и генерального директора Volvo Car Russia Мартина Перссона, Россия вносит существенный вклад в увеличение глобальных продаж Volvo. Особую важность для компании имеет концепция Volvo Retail Experience, которая позволяет воссоздать в шоу-румах гостеприимную и доброжелательную атмосферу скандинавского уюта и комфорта. Новые модели в обновленной атмосфере становятся еще более привлекательными.
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