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13 декабря 2019, 18:44

В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo

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Фото: Volvo Car
Накануне в Санкт-Петербурге торжественно открыли после реконструкции дилерский центр Volvo Car Family, расположенный по адресу пр. Энергетиков д. 59 корп. 3. Шоу-рум оформлен в соответствии с концепцией Volvo Retail Experience, посетителей ждет домашняя и доброжелательная атмосфера.
В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo

Фото: Volvo Car

В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo

Фото: Volvo Car

В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo

Фото: Volvo Car

В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo

Фото: Volvo Car

В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo

Фото: Volvo Car

В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo
В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo
В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo
В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo
В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo
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Именно с автосалона на Энергетиков началась 25 лет назад история Volvo в Санкт-Петербурге. Поэтому открытие здесь обновленного дилерского центра имеет особое значение для шведской марки. Реконструкция заняла два месяца. Работы по модернизации сервисной зоны еще продолжаются и будут окончательно завершены в начале 2020 года. В рабочей зоне разместятся 4 поста. Новый тип техобслуживания Volvo основан на идеях бережливого производства и позволяет сократить время работы с автомобилем. Ежедневно сотрудники сервиса смогут принимать до 24 автомобилей.

Общая площадь автосалона превышает 1 200 кв. метров. В шоу-руме представлен весь актуальный модельный ряд Volvo, а центральное место с эффектной подсветкой отвели седану Volvo S60. Интерактивную экспозицию компактного кроссовера Volvo XC40 непременно оценят мамы с детьми. Гостям автосалона предлагают комфортные зоны ожидания с журнальным столиком, креслами и торшером в скандинавском стиле, а также с большим круглым столом и высокой барной стойкой. Для презентации автомобилей и расчета их стоимости в салоне выделены два больших цифровых конфигуратора.

По словам президента и генерального директора Volvo Car Russia Мартина Перссона, Россия вносит существенный вклад в увеличение глобальных продаж Volvo. Особую важность для компании имеет концепция Volvo Retail Experience, которая позволяет воссоздать в шоу-румах гостеприимную и доброжелательную атмосферу скандинавского уюта и комфорта. Новые модели в обновленной атмосфере становятся еще более привлекательными.

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Отзывы по теме
Форум Volvo 440 K
ЗДРАВСТВУЙТЕ от чего подходит помпа на вольво440к
Андрей
Форум Volvo XC90
Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
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В Петербурге открылся обновленный автосалон Volvo
{{material_126278}}Именно с автосалона на Энергетиков началась 25 лет назад история Volvo в Санкт-Петербурге. Поэтому открытие здесь обновленного дилерского центра имеет особое значение для шведской марки. Реконструкция заняла два месяца. Работы по модернизации сервисной зоны еще продолжаются и будут окончательно завершены в начале 2020 года. В рабочей зоне разместятся 4 поста. Новый тип техобслуживания Volvo основан на идеях бережливого производства и позволяет сократить время работы с автомобилем. Ежедневно сотрудники сервиса смогут принимать до 24 автомобилей.Общая площадь автосалона превышает 1 200 кв. метров. В шоу-руме представлен весь актуальный модельный ряд Volvo, а центральное место с эффектной подсветкой отвели седану Volvo S60. Интерактивную экспозицию компактного кроссовера Volvo XC40 непременно оценят мамы с детьми. Гостям автосалона предлагают комфортные зоны ожидания с журнальным столиком, креслами и торшером в скандинавском стиле, а также с большим круглым столом и высокой барной стойкой. Для презентации автомобилей и расчета их стоимости в салоне выделены два больших цифровых конфигуратора.По словам президента и генерального директора Volvo Car Russia Мартина Перссона, Россия вносит существенный вклад в увеличение глобальных продаж Volvo. Особую важность для компании имеет концепция Volvo Retail Experience, которая позволяет воссоздать в шоу-румах гостеприимную и доброжелательную атмосферу скандинавского уюта и комфорта. Новые модели в обновленной атмосфере становятся еще более привлекательными.
2019-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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