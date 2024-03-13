В Петербурге открылся обновленный дилерский центр Exeed

Дилерский центр принадлежит ГК Аларм-Моторс и выполнен в соответствии с новейшими стандартами Exeed 3.0, которые смещают акцент с автомобиля на предпочтения, желания и эмоции клиентов. По словам генерального директора холдинга Романа Слуцкого, покупка автомобиля всегда является значимым эмоциональным событием для любого человека: «Открывая новый дилерский центр Exeed, мы стремимся сделать этот момент ярким и незабываемым».

Общая площадь двухэтажного здания составляет 1700 кв.метров, из которых 700 кв.метров приходится на шоу-рум. Здесь представлен весь актуальный модельный ряд Exeed в России, а рядом – клиентская зона, витрина с оригинальными аксессуарами марки, зона выдачи автомобилей и сектор дополнительных услуг (кредитование, страхование и трейд-ин). Парящий над шоу-румом второй этаж предлагает посетителям лаундж-зону с кафе.

Фото: пресс-служба Аларм-Моторс

Сервисная зона предусматривает 15 постов и может обслуживать до 60 автомобилей в сутки. К услугам клиентов тестовый и подменный парк автомобилей. В реконструкцию здания на Выборгском шоссе, 23 холдинг инвестировал 140 млн рублей.

Фото: пресс-служба Аларм-Моторс

Рестайлинговый флагманский Exeed VX отличается современным и одновремнно более солидным дизайном. Клиенты могут выбирать между 6- и 7-местным вариантами исполнения. На смену 7-ступенчатому «роботу» пришла 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая работает в паре с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 249 сил. В отделке интерьера присутствует натуральная кожа и дерево, а передние кресла могут похвастаться функцией массажа.

Упомянутые модели: EXEED VX

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