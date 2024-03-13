В Петербурге открылся обновленный дилерский центр Exeed
Фото: пресс-служба ГК Аларм-Моторс
Фото: пресс-служба ГК Аларм-Моторс
Фото: пресс-служба ГК Аларм-Моторс
Фото: пресс-служба ГК Аларм-Моторс
Фото: пресс-служба ГК Аларм-Моторс
Фото: пресс-служба ГК Аларм-Моторс
Общая площадь двухэтажного здания составляет 1700 кв.метров, из которых 700 кв.метров приходится на шоу-рум. Здесь представлен весь актуальный модельный ряд Exeed в России, а рядом – клиентская зона, витрина с оригинальными аксессуарами марки, зона выдачи автомобилей и сектор дополнительных услуг (кредитование, страхование и трейд-ин). Парящий над шоу-румом второй этаж предлагает посетителям лаундж-зону с кафе.
Сервисная зона предусматривает 15 постов и может обслуживать до 60 автомобилей в сутки. К услугам клиентов тестовый и подменный парк автомобилей. В реконструкцию здания на Выборгском шоссе, 23 холдинг инвестировал 140 млн рублей.
Рестайлинговый флагманский Exeed VX отличается современным и одновремнно более солидным дизайном. Клиенты могут выбирать между 6- и 7-местным вариантами исполнения. На смену 7-ступенчатому «роботу» пришла 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая работает в паре с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 249 сил. В отделке интерьера присутствует натуральная кожа и дерево, а передние кресла могут похвастаться функцией массажа.
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При выборе автомобиля покупатели не в последнюю очередь обращают внимание и на мощность двигателя. С одной стороны, от этого показателя напрямую зависит динамика автомобиля, а с другой – размер транспортного налога.Читать далее
-
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Самые мощные китайские вседорожники на российском рынке
Мощность двигателя для большого кроссовера или внедорожника многие автомобилисты считают одним из наиболее важных параметров. Сейчас в России предлагают широкий выбор китайских моделей, мощность некоторых из них уверено превышает две сотни «лошадей».Читать далее
-
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