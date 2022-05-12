В Петербурге открылся первый автомобильный мегамолл
Фото: Рольф
Помимо просторного шоурума и вместительного склада на территории мегамолла Рольф Аэропорт располагается сервисная зона на 9 подъемников. Здесь проводится ремонт и гарантийное обслуживание купленных подержанных автомобилей – программа гарантии распространяется на ключевые узлы и агрегаты автомобиля, приобретенного в Рольф. Также клиентам доступно дополнительное оборудование и аксессуары для автомобилей с пробегом, детейлинг, покупка и обмен колес.
Рольф Аэропорт стал третьим мегамоллом компании, два других уже успешно работают в Москве. Как рассказали 110KM.RU в пресс-службе Рольфа, такой формат имеет особую актуальность в современный непростой период, когда дилеры испытывают острый дефицит новых автомобилей, а цены на них оказываются непомерно высоки для большинства российских автомобилистов.
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