В Петербурге открылся первый автомобильный мегамолл

Ранее мы писали Как выбрать подержанный автомобиль и не пожалеть Вторичный авторынок традиционно крупнее и разнообразнее, чем рынок новых автомобилей. Выбор марок, моделей ... Читать далее

Автомобильный мегамолл Рольф расположен на Пулковском шоссе рядом с удобной транспортной развязкой вблизи аэропорта. Его крытая парковка способа вместить до полутора тысяч автомобилей. Все машины разделены на категории в зависимости от цены. Клиентам предлагают широкий ассортимент марок и моделей. При желании можно воспользоваться специальной программой трейд-ин и обменять один подержанный автомобиль на другой. Также предлагаются стандартные для автосалона финансовые услуги по автокредитованию и страхованию.

Помимо просторного шоурума и вместительного склада на территории мегамолла Рольф Аэропорт располагается сервисная зона на 9 подъемников. Здесь проводится ремонт и гарантийное обслуживание купленных подержанных автомобилей – программа гарантии распространяется на ключевые узлы и агрегаты автомобиля, приобретенного в Рольф. Также клиентам доступно дополнительное оборудование и аксессуары для автомобилей с пробегом, детейлинг, покупка и обмен колес.

Рольф Аэропорт стал третьим мегамоллом компании, два других уже успешно работают в Москве. Как рассказали 110KM.RU в пресс-службе Рольфа, такой формат имеет особую актуальность в современный непростой период, когда дилеры испытывают острый дефицит новых автомобилей, а цены на них оказываются непомерно высоки для большинства российских автомобилистов.

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