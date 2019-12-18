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18 декабря 2019, 13:11

В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

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Фото: GAC Motor
Первый официальный дилерский центр GAC Motor открылся на Камчатской улице в Санкт-Петербурге. Ежемесячно здесь планируют продавать не менее полусотни автомобилей GAC. В шоу-руме уже выставлена первая модель – большой вседорожник GAC GS8 по цене от 1 898 000 рублей.
В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

Фото: GAC Motor

В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

Фото: GAC Motor

В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

Фото: GAC Motor

В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

Фото: GAC Motor

В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

Фото: GAC Motor

В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

Фото: GAC Motor

В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

Фото: GAC Motor

В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

Фото: GAC Motor

В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

Фото: GAC Motor

В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
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Китайская компания GAC официально представила в России 7-местный вседорожник GAC GS8. Базовая версия с 2,0-литровым ...
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Новый дилерский центр «GAC Центр Лиговский» принадлежит компании «Старк Авто» и расположен по адресу ул. Камчатская, дом 7. Вниманию клиентов предлагается совершенно новая модель на российском автомобильном рынке – семиместный вседорожник GAC GS8. На складе дилера своих первых владельцев уже ждут 60 автомобилей.

Напомним, габаритные размеры GAC GS8: длина – 4 836 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм, колесная база – 2 800 мм. Спереди – независимая подвеска McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза – дисковые. Кроссовер имеет 7-местную компоновку салона по формуле 2+3+2. Версия для России оснащается бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 190 сил. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Привод может быть как передним, так и полным. Базовая комплектация GE стоит минимум 1 898 000 рублей.

Дилерский центр «GAC Центр Лиговский» планирует продавать по 50 – 60 автомобилей в месяц. Покупателям вседорожника GAC GS8 предложат бесплатную помощь на дорогах в течение первого года эксплуатации автомобиля. А первые 200 владельцев получат сертификат на три года бесплатного обслуживания, бесплатную помощь на дорогах в течение трех лет, а также комплект зимних шин в подарок.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Названы самые интересные китайские кроссоверы
Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
Stepan
GAC везет в Россию кроссоверы и минивен
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
сергей
Sky-Motors | отзывы
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Павел
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В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
{{material_128348}}Новый дилерский центр «GAC Центр Лиговский» принадлежит компании «Старк Авто» и расположен по адресу ул. Камчатская, дом 7. Вниманию клиентов предлагается совершенно новая модель на российском автомобильном рынке – семиместный вседорожник GAC GS8. На складе дилера своих первых владельцев уже ждут 60 автомобилей.Напомним, габаритные размеры GAC GS8: длина – 4 836 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм, колесная база – 2 800 мм. Спереди – независимая подвеска McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза – дисковые. Кроссовер имеет 7-местную компоновку салона по формуле 2+3+2. Версия для России оснащается бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 190 сил. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Привод может быть как передним, так и полным. Базовая комплектация GE стоит минимум 1 898 000 рублей.Дилерский центр «GAC Центр Лиговский» планирует продавать по 50 – 60 автомобилей в месяц. Покупателям вседорожника GAC GS8 предложат бесплатную помощь на дорогах в течение первого года эксплуатации автомобиля. А первые 200 владельцев получат сертификат на три года бесплатного обслуживания, бесплатную помощь на дорогах в течение трех лет, а также комплект зимних шин в подарок.
2019-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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