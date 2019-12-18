18 декабря 2019, 13:11
В Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
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Фото: GAC Motor
Первый официальный дилерский центр GAC Motor открылся на Камчатской улице в Санкт-Петербурге. Ежемесячно здесь планируют продавать не менее полусотни автомобилей GAC. В шоу-руме уже выставлена первая модель – большой вседорожник GAC GS8 по цене от 1 898 000 рублей.
Фото: GAC Motor
Фото: GAC Motor
Фото: GAC Motor
Фото: GAC Motor
Фото: GAC Motor
Фото: GAC Motor
Фото: GAC Motor
Фото: GAC Motor
Фото: GAC Motor
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Напомним, габаритные размеры GAC GS8: длина – 4 836 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм, колесная база – 2 800 мм. Спереди – независимая подвеска McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза – дисковые. Кроссовер имеет 7-местную компоновку салона по формуле 2+3+2. Версия для России оснащается бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 190 сил. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач Aisin. Привод может быть как передним, так и полным. Базовая комплектация GE стоит минимум 1 898 000 рублей.
Дилерский центр «GAC Центр Лиговский» планирует продавать по 50 – 60 автомобилей в месяц. Покупателям вседорожника GAC GS8 предложат бесплатную помощь на дорогах в течение первого года эксплуатации автомобиля. А первые 200 владельцев получат сертификат на три года бесплатного обслуживания, бесплатную помощь на дорогах в течение трех лет, а также комплект зимних шин в подарок.
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