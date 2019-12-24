24 декабря 2019, 00:28
В Петербурге открылся первый дилерский центр Opel
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Фото: 5 колесо
Группа компаний «Евросиб» открыла в Петербурге новый дилерский центр Opel. Автосалон площадью 750 квадратных метров расположен на набережной Обводного канала, 72. Здесь выставлены как новые автомобили Opel, так и подержанные.
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Новый дилерский центр Opel будет предлагать клиентам полный комплекс услуг, включающий продажу автомобилей, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Сервисная зона имеет собственный малярно-кузовной цех и может обслуживать до 20 автомобилей в день. Кроме того, Opel Евросиб предложит специальные условия по программам трейд-ин владельцам машин этой марки, сообщает Peterburg2.
По словам генерального директора ЗАО «Евросиб» Дмитрия Никитина, автомобили Opel по-прежнему пользуются у нас популярностью, несмотря на длительное отсутствие на российском рынке. Это сильный немецкий бренд массового сегмента, который станет отличным дополнением для портфеля дилера. Сейчас «Евросиб» выступает дистрибьютором восьми брендов: BWW, Mini и BMW Motorrad, а также Mazda, Land Rover, Jaguar, Volvo и теперь Opel.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
да опель это и есть одна большая проблема .была такакая проблема но не на сигнуме . решилось заменой предохранителя
Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
В принципе, на счет электроники в данной машины я не могу согласиться. Потому что проездив на данном авто больше пяти лет и проколесив за 100 тыс. км пробега ни разу с такой проблемой не столкнулся. При этом машина комфортная и легко управляемая. И держит дорогу так, что переживаний во время езды я не ...
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