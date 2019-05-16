В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
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Понятно, что по своей прихоти выбрасывать большие деньги на «косметику» бизнесмены бы не стали. Проведенные работы суть планомерная политика дистрибьютора по переоформлению дилерских центров по всей России. «У нас сложились давние партнерские отношения со столичным офисом «MMC Рус», поэтому с большим пониманием отнеслись к данному проекту», - заявил в беседе с корреспондентом 110km.ru Юрий Рущаков, исполнительный директор «Галант-Авто».
По словам Ильи Никонорова, директора по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус», в ближайшие 2 года абсолютно все дилерские предприятия Mitsubishi страны – а таковых 105 а/ц - будут «наряжены» в новые «одежды».
«Фейс-перевооружение» происходит на волне подъема интереса россиян к модельному ряду компании. В прошлом году марка сумела реализовать на просторах страны более 45 000 новых внедорожников и кроссоверов, превысив таким образом показатель 2017-го аж на 87%. «Дно 2016 года было успешно пройдено, - заметил г-н Никоноров. – И пускай сегодня двукратного роста продаж уже не намечается, но период с января по апрель 2019-го включительно компания прожила с 4-процентным «плюсом» (13 756 ед. – прим. автора)».
«Это очень большой процент, один из самых высоких в стране, - подчеркнул Илья Никоноров. – Едешь по улицам Санкт-Петербурга и замечаешь, что Mitsubishi здесь любят». По его словам, более 50% актуальных продаж марки в РФ завязаны на кредиты, при этом целевая аудитория компании – «40+». Лидеры продаж – Outlander и Pajero Sport, собираемые в Калуге.
Не считая уже состоявшийся два месяца назад выход на рынок абсолютно нового пикапа L200, каких бы то ни было ярких премьер ожидать в этом году не приходится. Но есть и парочка приятных новостей: в июле появится 7-местный вариант Outlander, а осенью следует ожидать ограниченную серию Pajero Sport. Представленный недавно в Женеве ASX нового поколения доберется до нас лишь в 2020-м. Предположительно в начале года.
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