16 мая 2019, 09:35

В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi

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Восьмой по счету в России дилерский центр Mitsubishi прошел процесс ребрендинга и предстал перед покупателями в новом обличье. Речь идет о петербургском а/ц «Галант-Авто», который работает с «тремя бриллиантами» вот уже 15 лет.
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi

Галант-Авто на Выборгском Mitsubishi
Галант-Авто на Выборгском Mitsubishi
Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Хошимина, д. 1
Объявлений: 78
Отзывов: 25
Полгода ударных работ, 30 млн рублей вложенных средств – и слегка «пообветрившийся» за долгие годы автомобильный комплекс вновь «конфетка». Клиенты, наверняка, по достоинству оценят и новый стиль оформления, и современные материалы отделки, и появившуюся зону кафетерия, о чем, как выяснилось, давно мечтали.

Понятно, что по своей прихоти выбрасывать большие деньги на «косметику» бизнесмены бы не стали. Проведенные работы суть планомерная политика дистрибьютора по переоформлению дилерских центров по всей России. «У нас сложились давние партнерские отношения со столичным офисом «MMC Рус», поэтому с большим пониманием отнеслись к данному проекту», - заявил в беседе с корреспондентом 110km.ru Юрий Рущаков, исполнительный директор «Галант-Авто».

По словам Ильи Никонорова, директора по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус», в ближайшие 2 года абсолютно все дилерские предприятия Mitsubishi страны – а таковых 105 а/ц - будут «наряжены» в новые «одежды».

«Фейс-перевооружение» происходит на волне подъема интереса россиян к модельному ряду компании. В прошлом году марка сумела реализовать на просторах страны более 45 000 новых внедорожников и кроссоверов, превысив таким образом показатель 2017-го аж на 87%. «Дно 2016 года было успешно пройдено, - заметил г-н Никоноров. – И пускай сегодня двукратного роста продаж уже не намечается, но период с января по апрель 2019-го включительно компания прожила с 4-процентным «плюсом» (13 756 ед. – прим. автора)».

В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi

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Таким образом, удалось отыграть потерянную с 2014 года долю рынка в 2,5%, чему в московском представительстве Mitsubishi Motors, несомненно, рады. Один из лучших показателей роста продаж демонстрирует Санкт-Петербург. «На ваш город приходит почти 8% всех автомобильных продаж в России, - заметил Максим Алешин, директор Департамента по корпоративной стратегии и послепродажному обслуживанию «ММС Рус». – При этом доля машин нашей марки достигает 5,8%».

«Это очень большой процент, один из самых высоких в стране, - подчеркнул Илья Никоноров. – Едешь по улицам Санкт-Петербурга и замечаешь, что Mitsubishi здесь любят». По его словам, более 50% актуальных продаж марки в РФ завязаны на кредиты, при этом целевая аудитория компании – «40+». Лидеры продаж – Outlander и Pajero Sport, собираемые в Калуге.

Не считая уже состоявшийся два месяца назад выход на рынок абсолютно нового пикапа L200, каких бы то ни было ярких премьер ожидать в этом году не приходится. Но есть и парочка приятных новостей: в июле появится 7-местный вариант Outlander, а осенью следует ожидать ограниченную серию Pajero Sport. Представленный недавно в Женеве ASX нового поколения доберется до нас лишь в 2020-м. Предположительно в начале года.


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Отзывы по теме
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Форум Mitsubishi Outlander
Приобрел данную модель где-то пол года назад. Поскольку часто люблю выбираться с семьей на природу, Mitsubishi Outlander постоянно проходил проверку на прочность. Знаете он меня покорил. По трассе расход топлива составляет всего 10 литров! а по городу 12! И это внедорожник! Друзья когда им говорю про ...
Medichi77
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Соглашусь, что пикапы на самом деле не очень распространенное авто у нас в стране, поэтому они, как правило, выделяются из общей массы машин. Для города может пикап и эксклюзив, на который невольно задаешься вопросом, для каких целей он находится на этих дорогах. Но вот в пересеченной местности, например ...
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В Петербурге открылся первый ребрендинговый автосалон Mitsubishi
{{guide_85}} Полгода ударных работ, 30 млн рублей вложенных средств – и слегка «пообветрившийся» за долгие годы автомобильный комплекс вновь «конфетка». Клиенты, наверняка, по достоинству оценят и новый стиль оформления, и современные материалы отделки, и появившуюся зону кафетерия, о чем, как выяснилось, давно мечтали. Понятно, что по своей прихоти выбрасывать большие деньги на «косметику» бизнесмены бы не стали. Проведенные работы суть планомерная политика дистрибьютора по переоформлению дилерских центров по всей России. «У нас сложились давние партнерские отношения со столичным офисом «MMC Рус», поэтому с большим пониманием отнеслись к данному проекту», - заявил в беседе с корреспондентом 110km.ru Юрий Рущаков, исполнительный директор «Галант-Авто».По словам Ильи Никонорова, директора по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус», в ближайшие 2 года абсолютно все дилерские предприятия Mitsubishi страны – а таковых 105 а/ц - будут «наряжены» в новые «одежды». «Фейс-перевооружение» происходит на волне подъема интереса россиян к модельному ряду компании. В прошлом году марка сумела реализовать на просторах страны более 45 000 новых внедорожников и кроссоверов, превысив таким образом показатель 2017-го аж на 87%. «Дно 2016 года было успешно пройдено, - заметил г-н Никоноров. – И пускай сегодня двукратного роста продаж уже не намечается, но период с января по апрель 2019-го включительно компания прожила с 4-процентным «плюсом» (13 756 ед. – прим. автора)».{{gallery_1520}} {{model_v2_no_show_877}} Таким образом, удалось отыграть потерянную с 2014 года долю рынка в 2,5%, чему в московском представительстве Mitsubishi Motors, несомненно, рады. Один из лучших показателей роста продаж демонстрирует Санкт-Петербург. «На ваш город приходит почти 8% всех автомобильных продаж в России, - заметил Максим Алешин, директор Департамента по корпоративной стратегии и послепродажному обслуживанию «ММС Рус». – При этом доля машин нашей марки достигает 5,8%». «Это очень большой процент, один из самых высоких в стране, - подчеркнул Илья Никоноров. – Едешь по улицам Санкт-Петербурга и замечаешь, что Mitsubishi здесь любят». По его словам, более 50% актуальных продаж марки в РФ завязаны на кредиты, при этом целевая аудитория компании – «40+». Лидеры продаж – Outlander и Pajero Sport, собираемые в Калуге.Не считая уже состоявшийся два месяца назад выход на рынок абсолютно нового пикапа L200, каких бы то ни было ярких премьер ожидать в этом году не приходится. Но есть и парочка приятных новостей: в июле появится 7-местный вариант Outlander, а осенью следует ожидать ограниченную серию Pajero Sport. Представленный недавно в Женеве ASX нового поколения доберется до нас лишь в 2020-м. Предположительно в начале года.
2019-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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