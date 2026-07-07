Грозы и ливни нарушили привычный график движения по мостам города

7 июля 2026, 17:49
В Петербурге отменили ночную разводку мостов из-за непогоды 7 июля
В Петербурге отменили ночную разводку мостов из-за непогоды 7 июля
В Петербурге изменился режим работы мостов. Причина - неблагоприятные погодные условия. Жителей ждут новые ограничения. Когда ситуация стабилизируется - читайте в материале.
В ночь на 7 июля в Санкт-Петербурге решили не разводить мосты. Это связано с ухудшением погодных условий. По информации Мойка78, в городе сохраняется нестабильная метеообстановка: кратковременные дожди, сильные ливни и грозы продолжают влиять на жизнь мегаполиса. В некоторых районах возможен град, а порывистый ветер создает дополнительные сложности для транспорта и пешеходов.
В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» уточнили, что решение об отмене ночной разводки принято из-за неблагоприятных погодных явлений. При этом движение по Литейному и Большеохтинскому мостам было временно ограничено согласно установленному графику - здесь планируется проведение технических работ, не связанных с погодой.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Петербурге сохранится неустойчивая погода. Ожидаются новые волны осадков, местами возможны грозы и усиление ветра. Днем в понедельник над городом был зафиксирован смерч, что стало редким явлением для северной столицы и вызвало немало обсуждений среди горожан.
По прогнозам специалистов, улучшение погодных условий ожидается только во второй половине рабочей недели. Уже с 8 июля температура воздуха начнет постепенно повышаться, и к выходным столбики термометров могут достичь отметки +25 градусов. До этого времени жителям и гостям города рекомендуется быть внимательнее на дорогах и учитывать возможные изменения в работе городского транспорта и инфраструктуры.
Водителям стоит заранее планировать маршруты, чтобы избежать неожиданных задержек из-за перекрытий и неблагоприятной погоды. Пешеходам также советуют не забывать зонты и быть осторожными во время гроз и сильного ветра. Cитуация на дорогах и мостах будет оставаться напряженной до стабилизации погодных условий.
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