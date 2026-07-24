Почему праздник ВМФ в 2026 году пройдет без привычных торжеств - детали программы

24 июля 2026, 11:58
В Петербурге отменили парад и салют на День ВМФ второй год подряд
В Петербурге отменили парад и салют на День ВМФ второй год подряд
В этом году День ВМФ в Петербурге пройдет без пышных торжеств. Организаторы изменили формат праздника. В программе нет привычных мероприятий. Узнайте, что ждет горожан.
В 2026 году жители и гости Петербурга вновь не увидят традиционный Главный военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота. Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздничный салют также не включен в официальную программу мероприятий. Это уже второй год подряд, когда город отказывается от масштабных торжеств на воде и в небе.
Вместо привычных шествий кораблей и ярких фейерверков, организаторы подготовили для петербуржцев и гостей города альтернативные события. В планах - церемонии возложения цветов к памятникам Петру I, концерт в БКЗ «Октябрьский», а также тематическая подсветка сразу нескольких знаковых мостов: Троицкого, Дворцового и моста Бетанкура. Кроме того, на Ростральных колоннах вновь зажгут факелы, а в городе пройдут фестиваль военных оркестров, выставки и другие культурные мероприятия.
Парад военных кораблей в Петербурге был возрожден в 2017 году по президентскому указу и стал одним из самых ожидаемых событий лета. Однако в 2025 году его отменили впервые за всю современную историю проведения. Тогда же не состоялся и салют, а также отменили проход маломерных судов. Причиной таких изменений стали вопросы безопасности, которые, по словам представителей Кремля, оказались приоритетными.
Несмотря на отсутствие парада в прошлом году, в город на Неве приезжал президент Владимир Путин. Он принял участие в официальных мероприятиях и даже пообщался с жителями у Дворцовой площади, что стало заметным событием для горожан.
В этом году День ВМФ отмечается 26 июля - традиционно праздник приходится на последнее воскресенье месяца. Петербург вновь готовится к масштабным, но более спокойным и камерным событиям. Организаторы делают акцент на культурной и патриотической составляющей, предлагая жителям города новые форматы празднования. Несмотря на отсутствие парада и салюта, атмосфера праздника сохранится благодаря насыщенной программе и символическим акциям.
Таким образом, День ВМФ в 2026 году пройдет без привычных зрелищ, но с акцентом на уважение к истории и традициям флота. Горожанам и гостям города предлагается по-новому взглянуть на этот день, уделив внимание культурным событиям и памятным церемониям.
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