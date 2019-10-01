1 октября 2019, 16:08
В Петербурге отметили 25-летие «ГАЗели»
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Фото: ТД "СПАРЗ"
Торговый Дом «СПАРЗ» и Горьковский автозавод вместе отпраздновали 25 лет серийного производства автомобиля «ГАЗель». Модель пользуется поистине всенародной любовью. За последние годы она претерпела множество положительных изменений, сохранив в себе самые главные качества: надежность, практичность, функциональность и доступную цену.
Фото: ТД "СПАРЗ"
Фото: ТД "СПАРЗ"
Фото: ТД "СПАРЗ"
Фото: ТД "СПАРЗ"
Фото: ТД "СПАРЗ"
Сейчас «Группа ГАЗ» выпускает две линейки семейства «ГАЗель»: автомобили «ГАЗель Бизнес» и «ГАЗель Next», которые позволяют удовлетворить запросы предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере строительства и коммунального хозяйства, фермерских хозяйств, медицинских, образовательных, социальных учреждений. Самой популярной моделью на рынке коммерческих грузовых и пассажирских перевозок остается «ГАЗель Next», серийное производство которой началось в апреле 2013 года. Высокое качество модели отмечено самыми престижными российскими автомобильными премиями: «Лучший коммерческий автомобиль в России», «Автомобиль года в России» и «ТОП-5 Авто».
Масштабное празднование 25-летнего юбилея «ГАЗели» состоялось в минувшие выходные в Петербурге в Торговом Доме «СПАРЗ». Главными героями праздника стали не только сами автомобили «ГАЗель», но и гости, партнеры, друзья и просто любители марки «ГАЗ». Торжественная часть программы была посвящена истории. Гости узнали интересные факты о заводе ГАЗ, автомобиле «ГАЗель» и о компании ТД «СПАРЗ», которая более четверти века является официальным дилером ГАЗ в Санкт-Петербурге.
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Любой юбилей – это подведение итогов и определение новых задач. Мы с гордостью можем сказать, что компания Торговый Дом «СПАРЗ» на протяжении всего этого времени идет вместе с Горьковским автомобильным заводом. Меняемся мы, меняется и завод. И мы, несомненно, рады этим изменениям. Начиная с малого, компания Торговый Дом «СПАРЗ» выросла до крупнейшего дилера ГАЗ в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе. А как изменился ГАЗ? За эти годы автомобили бренда ГАЗ заработали звание поистине народного авто. И есть за что! Благодаря современным техническим решениям, функциональности и практичности, Вы – наши клиенты – цените продукт Горьковского автомобильного завода.
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Жанна Кузнецова, начальник отдела продаж ТД «СПАРЗ»
Гостей праздника ожидали интересные развлечения, живая музыка, розыгрыш призов, подарки и вкусные угощения. Для самых активных гостей на празднике было продумано особое развлечение – каждый желающий мог поучаствовать в гонке на радиоуправляемых автомобилях. Азарт, соревнование и драйв – именно так можно описать происходящее. В завершении праздника ГАЗ и Торговый Дом «СПАРЗ» поблагодарил всех присутствующих и выразил надежду на совместную работу в будущем!
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