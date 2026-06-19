Останки героя войны найдены спустя десятилетия - уникальные детали судьбы

В Петербурге перезахоронят летчика, сбившего 10 самолетов в 1943 году

В Петербурге состоится необычная церемония. История летчика раскрыта спустя годы. Личность установили благодаря поисковикам. Необычные находки удивили специалистов.

В Петербурге состоится необычная церемония. История летчика раскрыта спустя годы. Личность установили благодаря поисковикам. Необычные находки удивили специалистов.

На Северном кладбище Санкт-Петербурга 19 июня пройдет особое событие - здесь перезахоронят останки старшего лейтенанта Пантелея Высоцкого, который в годы войны уничтожил десять вражеских самолетов. Его судьба долгое время оставалась неизвестной, ведь летчик числился пропавшим без вести на Ленинградском фронте.

Как сообщает Мойка78, установить личность удалось благодаря работе поисковых отрядов и обнаружению номера самолета. Останки нашли весной 2020 года неподалеку от поселка Покровское в Тосненском районе Ленинградской области. Вместе с ними были обнаружены личные вещи: расческа, кожаный реглан, шлемофон с остатками меха и яловые сапоги. Рядом находились вытяжное кольцо парашюта и обломки истребителя Р-40 «Киттихаук».

Эксперты, изучив место падения, пришли к выводу, что самолет рухнул на позиции противника примерно в 650 метрах юго-западнее Покровского. После крушения останки пилота были извлечены из кабины, тщательно обысканы и сброшены в ближайшую воронку. Эти детали позволили восстановить картину последних минут жизни летчика.

Пантелей Высоцкий служил командиром звена в 158-м истребительном авиаполку. За проявленное мужество он был награжден орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Его подвиг долгое время оставался в тени, но теперь память о нем будет увековечена на воинском участке Северного кладбища.

Торжественная церемония захоронения станет важным событием для города и всех, кто чтит память героев Великой Отечественной войны. История Высоцкого - пример того, как спустя десятилетия удается восстановить судьбы людей, отдавших жизнь за Родину.