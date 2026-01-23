Почему премиум-авто стремительно дешевеют — неожиданные причины

23 января 2026, 15:26
В Петербурге подержанные Mercedes теряют в цене почти треть за год
Цены на подержанные автомобили в Петербурге резко снизились. Mercedes V-Класс стал одним из лидеров падения. Владельцы теряют миллионы за год. Что происходит с рынком — разбираемся в деталях.
В 2025 году рынок подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пережил заметное снижение цен, выяснили эксперты Авто.ру. Средняя стоимость легкового авто с пробегом опустилась до 1,88 млн рублей, что на 12,6% меньше, чем годом ранее. Особенно сильно подешевели отдельные модели, и в первую очередь — Mercedes-Benz V-Класс. Его цена за год рухнула почти на 30%, достигнув отметки 7,7 млн рублей. Не отстали и другие участники рынка: китайский JAC J7 потерял в цене 29,6% (до 1 млн рублей), а Renault Fluence — 29,2% (до 621 тыс. рублей).
Падение стоимости автомобилей с пробегом продолжается второй год подряд. В 2024 году средняя цена на такие машины снизилась еще сильнее — на 17% по сравнению с 2023 годом, составив 2,14 млн рублей. Причины этого тренда кроются в изменении поведения продавцов и покупателей. Владельцы автомобилей стали активнее выставлять свои машины на продажу, особенно частные лица. Количество объявлений с начала 2025 года выросло на треть. Однако спрос на дорогие авто заметно охладел, что и привело к снижению цен.
Интересно, что в Петербурге и области падение оказалось более выраженным, чем в среднем по России. По стране средняя стоимость подержанных иномарок (без учета китайских и американских брендов) за год снизилась на 10%, до 2,2 млн рублей. В Северной столице этот показатель оказался выше. Эксперты связывают это с тем, что покупатели больше не готовы платить за подержанные автомобили премиум-класса. Например, платить 9-10 млн рублей за бывший в употреблении Mercedes становится бессмысленно, когда на рынке появились новые премиальные китайские модели за 7 млн рублей. В среднем сегменте ситуация еще сложнее: у людей просто нет возможности тратить миллионы на машину.
В результате частные продавцы сталкиваются с падением интереса со стороны покупателей. Откликов и запросов становится все меньше, а значит, приходится снижать цены, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своим объявлениям. Это замкнутый круг: чем больше предложений, тем ниже стоимость.
Рынок новых автомобилей в 2025 году также не порадовал продавцов. Продажи легковых и коммерческих машин сократились на 16% по сравнению с предыдущим годом, составив 83,6 тыс. авто. В декабре, правда, был зафиксирован всплеск покупательской активности — многие спешили приобрести машину до очередного повышения цен. Но этот кратковременный рост не смог изменить общую тенденцию.
Ситуация на авторынке Петербурга и области остается напряженной. Владельцы дорогих машин теряют миллионы за год, а покупатели не спешат вкладываться в подержанные авто. Рынок явно переживает не лучшие времена, и пока не видно признаков скорого восстановления.
