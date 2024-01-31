В Петербурге подвели итоги 2023 года: стабильный рост, технологический суверенитет и успехи транспортной реформы

Ранее мы писали В 2024 году Петербург закупит порядка 900 единиц общественного транспорта Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы городского правительства и дальше развивать ... Читать далее

По итогам 2023 года промышленное производство в Петербурге демонстрировало устойчивый рост на уровне 10%, а в обрабатывающей отрасли этот показатель достигал 11%, что втрое превышает средние результаты по России. Успеха удалось добиться благодаря солидной научной и образовательной базе, грамотной городской программе по распределению льгот и субсидий, расширению Особой экономической зоны Петербурга, развитию малого и среднего бизнеса, пишет Abn.agency

«Все те меры, которые реализовывались с 2019 года, позволили Петербургу достичь показателей, которые отметил президент России Владимир Путин. Основная задача, которая ставится президентом – это укрепление технологического суверенитета. Эта та задача, которой мы серьезно занимаемся в Петербурге в рамках реализуемой промышленной политики, в том числе с участием транспортного блока», – заключил Кирилл Поляков.

Масштабная транспортная реформа позволила, впервые за последние 30 лет, серьезно обновить парк общественного транспорта. Город уже закупил около 1100 новых автобусов, еще 500 скоро выйдут на свои маршруты. В Петербурге локализовали производство трамваев и вагонов «Балтиец», что создало новые рабочие места. По итогам 2023 года в городе появилось 112 вагонов «Балтиец», а весь контракт на поставку вагонов этого типа предполагает получение 950 единиц до 2031 года. ГУП «Горэлектротранс» за последние три года получил 173 новых трамвайных вагона и 330 троллейбусов, из которых почти половина – с автономным ходом. В июле 2024 года в Петербург отправят первые 26 электробусов, для которых на Ржевке уже обустраивают всю необходимую инфраструктуру.

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