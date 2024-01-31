В Петербурге подвели итоги 2023 года: стабильный рост, технологический суверенитет и успехи транспортной реформы
«Все те меры, которые реализовывались с 2019 года, позволили Петербургу достичь показателей, которые отметил президент России Владимир Путин. Основная задача, которая ставится президентом – это укрепление технологического суверенитета. Эта та задача, которой мы серьезно занимаемся в Петербурге в рамках реализуемой промышленной политики, в том числе с участием транспортного блока», – заключил Кирилл Поляков.
Масштабная транспортная реформа позволила, впервые за последние 30 лет, серьезно обновить парк общественного транспорта. Город уже закупил около 1100 новых автобусов, еще 500 скоро выйдут на свои маршруты. В Петербурге локализовали производство трамваев и вагонов «Балтиец», что создало новые рабочие места. По итогам 2023 года в городе появилось 112 вагонов «Балтиец», а весь контракт на поставку вагонов этого типа предполагает получение 950 единиц до 2031 года. ГУП «Горэлектротранс» за последние три года получил 173 новых трамвайных вагона и 330 троллейбусов, из которых почти половина – с автономным ходом. В июле 2024 года в Петербург отправят первые 26 электробусов, для которых на Ржевке уже обустраивают всю необходимую инфраструктуру.
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Самолет из Петербурга в Минводы задержали на 9 часов
Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
-
01.02.2024, 12:31
Что происходит в России на рынке запчастей: где больше контрафакта
С уходом с российского рынка ведущих мировых производителей поставщики были вынуждены перестраивать логистику и менять ассортимент. Пик кризиса пришелся на лето 2022 года, сейчас ситуация стабилизировалась, но некоторые проблемы сохраняются.Читать далее
-
01.02.2024, 08:12
Власти Великобритании предлагают не отправлять старые автомобили на металлолом. Их подарят Украине
Министерство транспорта Великобритании сочло возможным отправлять на Украину подлежащие утилизации старые и неэкологичные автомобили. Соответствующее письмо ведомство направило мэру Лондона Садику Хану.Читать далее
-
01.02.2024, 07:45
Какие изменения ждут российских водителей с 1 февраля 2024 года
Минувший год принес российским автомобилистам ряд сильных потрясений: от ощутимого роста цен на автомобили и топливо до реформы такси и техосмотра. В сравнении с этим, в феврале ожидается относительное затишье.Читать далее
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