В Петербурге подвели итоги работы по повышению дорожной безопасности

Ранее мы писали Старые дорожные камеры надо заменить. Они плохо собирают штрафы Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к правительству России с предложением модернизировать парк ... Читать далее

Фото: t.me / Кирилл Поляков

В рамках обеспечения порядка на дорогах и предотвращения аварийных ситуаций в городе установили 48 новых светофоров типа Т7 из планируемых 51, а также смонтировали искусственные неровности на 63 участках из 74, рассказал в своем телеграм-канале Кирилл Поляков . Организовано 17 новых нерегулируемых пешеходных переходов, что делает передвижение пешеходов более безопасным. Внедрение элементов регулирования транспортных потоков позволяет снизить напряженность на оживленных перекрестках и сократить число конфликтных ситуаций между водителями и пешеходами.Для создания доступной городской среды проведены работы по занижению бордюрного камня на 20 адресах, еще на 100 объектах такие изменения запланированы до конца года. Главная задача городских властей – сделать инфраструктуру более удобной для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками. Также в целях поддержания внешнего вида и функциональности дорожных знаков и светофоров произведена очистка от граффити и рекламных объявлений на 14 072 объектах, заменен 4 101 дорожный знак.

Продолжается расширение сети дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД. Сейчас в Санкт-Петербурге функционирует 934 стационарных комплекса видеофиксации: 158 – на перекрестках и 776 – на линейных участках. Еще 46 комплексов являются мобильными. Внедрены новые системы контроля за движением по выделенным полосам – 11 комплексов уже введены в эксплуатацию: 4 расположены на проспекте Славы и 7 – на Пулковском шоссе. Такие технологии помогают не только следить за соблюдением правил, но и оптимизировать транспортные потоки. Работы по модернизации и расширению дорожной инфраструктуры будут продолжены. Дороги Петербурга должны стать не просто современными, но и действительно безопасными для всех участников движения.

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