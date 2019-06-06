6 июня 2019, 08:12

В Петербурге покажут электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC

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Компания Mercedes-Benz представит на открывающемся сегодня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первую модель электрического бренда EQ – кроссовер EQC.
В Петербурге покажут электрический кроссовер Mercedes Benz EQC
В Петербурге покажут электрический кроссовер Mercedes Benz EQC
В Петербурге покажут электрический кроссовер Mercedes Benz EQC
В Петербурге покажут электрический кроссовер Mercedes Benz EQC
В Петербурге покажут электрический кроссовер Mercedes Benz EQC
В Петербурге покажут электрический кроссовер Mercedes Benz EQC
Мировая премьера электрического Mercedes-Benz EQC состоялась осенью прошлого года на автосалоне в Париже. Серийная сборка новинки успешно стартовала в начале мае на немецком заводе в Бремене. Теперь компания покажет премиальный кроссовер в Петербурге, сделав настоящий подарок всем своим российским почитателям, а также сторонникам «зеленых» технологий. Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев выразил надежду, что открывшийся в конце мая 2019 года в Подмосковье завод Daimler в будущем освоит производство экологичных моделей нового поколения.

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Габаритные размеры Mercedes-Benz EQC: длина – 4 761 мм, ширина – 1 884 мм, высота – 1 324 мм, колесная база – 2 873 мм. Если сравнивать с компактным кроссовером Mercedes-Benz GLC, то электрокар получился на 105 мм длиннее и на 315 мм ниже. Объем багажника пятиместного кроссовера заявлен на уровне 500 литров (+79 литров). Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет менее 0,30. Снаряженная масса – 2 425 килограммов.

Полноприводный Mercedes-Benz EQС оснастили двумя электромоторами с суммарной отдачей 408 л.с. (765 Нм) и литий-ионной батареей емкостью 80 кВт-ч. Запас хода превышает 450 километров (NEDC). Разгон от 0 до 100 км/ч в спорт-режиме занимает 5,1 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 180 км/ч.

 «Мерседес-Бенц Рус» является давним партнером ПМЭФ. Уже в одиннадцатый раз в качестве эксклюзивного автомобильного партнера мероприятия компания обеспечит участников транспортом. Гостей форума будут перевозить 400 автомобилей Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz S-, E- и V-Классов, а также шаттлы на базе нового поколения Sprinter.

Как подчеркнул Ян Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС», 2019 год – юбилейный для российской истории Mercedes-Benz: исполняется 125 лет с появления в России первого автомобиля – Benz Velo. Компания придает большое значение традициям, одна из них – предоставлять участникам форума комфортный и безопасный трансфер, а также приветствовать гостей в S-Lounge.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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В Петербурге покажут электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC
Мировая премьера электрического Mercedes-Benz EQC состоялась осенью прошлого года на автосалоне в Париже. Серийная сборка новинки успешно стартовала в начале мае на немецком заводе в Бремене. Теперь компания покажет премиальный кроссовер в Петербурге, сделав настоящий подарок всем своим российским почитателям, а также сторонникам «зеленых» технологий. Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев выразил надежду, что открывшийся в конце мая 2019 года в Подмосковье завод Daimler в будущем освоит производство экологичных моделей нового поколения.{{material_124396}}Габаритные размеры Mercedes-Benz EQC: длина – 4 761 мм, ширина – 1 884 мм, высота – 1 324 мм, колесная база – 2 873 мм. Если сравнивать с компактным кроссовером Mercedes-Benz GLC, то электрокар получился на 105 мм длиннее и на 315 мм ниже. Объем багажника пятиместного кроссовера заявлен на уровне 500 литров (+79 литров). Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет менее 0,30. Снаряженная масса – 2 425 килограммов.Полноприводный Mercedes-Benz EQС оснастили двумя электромоторами с суммарной отдачей 408 л.с. (765 Нм) и литий-ионной батареей емкостью 80 кВт-ч. Запас хода превышает 450 километров (NEDC). Разгон от 0 до 100 км/ч в спорт-режиме занимает 5,1 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 180 км/ч. «Мерседес-Бенц Рус» является давним партнером ПМЭФ. Уже в одиннадцатый раз в качестве эксклюзивного автомобильного партнера мероприятия компания обеспечит участников транспортом. Гостей форума будут перевозить 400 автомобилей Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz S-, E- и V-Классов, а также шаттлы на базе нового поколения Sprinter.Как подчеркнул Ян Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС», 2019 год – юбилейный для российской истории Mercedes-Benz: исполняется 125 лет с появления в России первого автомобиля – Benz Velo. Компания придает большое значение традициям, одна из них – предоставлять участникам форума комфортный и безопасный трансфер, а также приветствовать гостей в S-Lounge.
2019-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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