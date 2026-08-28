Что произошло на Софийской улице - подробности происшествия и состояние пострадавших

В Петербурге после аварии с автобусами в больницах остаются 10 человек

В Петербурге произошла серьезная авария с участием двух автобусов. В больницах остается десять пострадавших. Власти выясняют обстоятельства происшествия. Проверки продолжаются.

В Петербурге произошла серьезная авария с участием двух автобусов. В больницах остается десять пострадавших. Власти выясняют обстоятельства происшествия. Проверки продолжаются.

В Санкт-Петербурге продолжается разбирательство по факту серьезного дорожно-транспортного происшествия, случившегося на Софийской улице. В результате столкновения двух городских автобусов медицинская помощь понадобилась двенадцати пассажирам, среди которых оказались и дети. Как сообщает Piter.tv, на данный момент десять человек, включая четверых несовершеннолетних, остаются под наблюдением врачей.

По информации городского комитета по здравоохранению, состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести. Трое пациентов уже были выписаны после оказания необходимой помощи. Остальные продолжают лечение в стационаре, где за их состоянием внимательно следят специалисты.

Авария произошла 27 августа вблизи пересечения Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе. По предварительным данным, автобус маршрута №330 остановился из-за технической неисправности и ожидал помощи. В этот момент в него врезался следующий по маршруту автобус №326. В результате столкновения пассажиры обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести.

Сразу после происшествия на место прибыли экстренные службы, которые оперативно эвакуировали пострадавших и доставили их в городские больницы. Среди доставленных в медучреждения оказалось пятеро детей, что вызвало особое внимание со стороны городских властей и медицинских работников.

В настоящее время обстоятельства аварии тщательно изучаются. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга взял расследование под особый контроль, чтобы установить все детали случившегося. Кроме того, прокуратура Пушкинского района организовала собственную проверку, чтобы выяснить, были ли соблюдены все необходимые меры безопасности и каковы причины столкновения.

Специалисты отмечают, что подобные происшествия требуют особого внимания к техническому состоянию общественного транспорта и соблюдению правил дорожного движения. Власти города обещают принять дополнительные меры для предотвращения подобных аварий в будущем.