В Петербурге построят перехватывающие парковки
Кроме того, в следующем году запланировано создание трех перехватывающих и трех городских стоянок, в 2019 году – четырех перехватывающих и одной городской парковки, а в 2020-м – четырех перехватывающих и двух городских. Также сформирована программа развития сети перехватывающих автостоянок на 2018–2022 годы. В общей сложности, в Петербурге появится 1600 дополнительных машиномест.
В настоящий момент в Северной столице эксплуатируются 14 городских и 14 перехватывающих парковок в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах. Кроме того, автоматизированы три городские автостоянки на Греческой площади у концертного зала «Октябрьский» и еще две – на улице Оптиков. Помимо этого, шесть перехватывающих автостоянок работают у станций метро «Ленинский проспект», «Обухово», «Купчино», «Волковская», и «Кировский завод».
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