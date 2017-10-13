13 октября 2017, 18:19

В Петербурге построят перехватывающие парковки

По инициативе активистов Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге появятся несколько новых перехватывающих парковок. Реализация проекта была поручена Городскому центру управления парковками.
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Согласно официальным данным профильного комитета, ведомство увеличит количество перехватывающих парковок еще на 13 штук. Как выяснили общественники, до конца года будут запроектированы и  построены еще 2 новые городские автостоянки на улицах Пилотов и Толмачевской.

Кроме того, в следующем году запланировано создание трех перехватывающих и трех городских стоянок, в 2019 году – четырех перехватывающих и одной городской парковки, а в 2020-м – четырех  перехватывающих и двух городских. Также сформирована программа развития сети перехватывающих автостоянок на 2018–2022 годы. В общей сложности, в Петербурге появится 1600 дополнительных машиномест.

В настоящий момент в Северной столице эксплуатируются 14 городских и 14 перехватывающих парковок в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах. Кроме того, автоматизированы три городские автостоянки на Греческой площади у концертного зала  «Октябрьский» и еще две – на улице Оптиков. Помимо этого, шесть перехватывающих автостоянок работают у станций метро «Ленинский проспект», «Обухово», «Купчино», «Волковская», и «Кировский завод».

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Отзывы по теме
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У кого есть эко-машина. За и против напишите
ignat2009
Машина для дальних поездок.
Этим летом в очередной раз убедился, что надо машина для дальних поездок, а то тепершний мой ниссанчик явно для этот не предназначен, как городской да, но не для автопутешествий. Поделитесь своими соображениями и опытом на этот счет.
MedunDoc
Lux Rent | отзывы
| Кому: mixail765 а как это Вам отказались возвращать залог если вы даже авто не взяли?)
Дмитрий
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В Петербурге построят перехватывающие парковки
{{material_120702}}Согласно официальным данным профильного комитета, ведомство увеличит количество перехватывающих парковок еще на 13 штук. Как выяснили общественники, до конца года будут запроектированы и  построены еще 2 новые городские автостоянки на улицах Пилотов и Толмачевской.Кроме того, в следующем году запланировано создание трех перехватывающих и трех городских стоянок, в 2019 году – четырех перехватывающих и одной городской парковки, а в 2020-м – четырех  перехватывающих и двух городских. Также сформирована программа развития сети перехватывающих автостоянок на 2018–2022 годы. В общей сложности, в Петербурге появится 1600 дополнительных машиномест.В настоящий момент в Северной столице эксплуатируются 14 городских и 14 перехватывающих парковок в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах. Кроме того, автоматизированы три городские автостоянки на Греческой площади у концертного зала  «Октябрьский» и еще две – на улице Оптиков. Помимо этого, шесть перехватывающих автостоянок работают у станций метро «Ленинский проспект», «Обухово», «Купчино», «Волковская», и «Кировский завод».
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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