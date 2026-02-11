В Россию прибыли загадочные автомобили Lepas: станут ли они новыми моделями Tenet — L4, L6 и L8

11 февраля 2026, 20:58
Tenet или Lepas: что скрывает новый бренд из Китая — домыслы и факты о будущих новинках
Tenet или Lepas: что скрывает новый бренд из Китая — домыслы и факты о будущих новинках
В Санкт-Петербурге замечены первые кроссоверы Lepas, прибывшие из Китая через Киргизию. Машины не поступят в продажу, а предназначены для закрытого показа российским партнерам. Почему это событие вызвало интерес у рынка - в нашем материале.
Появление новых автомобилей на российском рынке всегда вызывает осторожное обсуждение, особенно если речь идет о бренде, о котором до сих пор почти ничего не было известно. В этот раз внимание автосообщества привлекли кроссоверы Lepas, которые неожиданно были замечены в Санкт-Петербурге. Эти машины прибыли из Китая транзитом через Киргизию и были выгружены возле одного из дилерских центров, что сразу породило массу вопросов и домыслов.
Интерес к Lepas связан с тем, что бренд тесно связан с компанией Chery. Однако, несмотря на внешнюю схожесть с моделями Тенет, официальные заявления о начале продаж или даже о планах по выводу этих автомобилей на российский рынок пока не прозвучали. По словам перевозчика, кроссоверы предназначены исключительно для поставщиков Chery, а не для розничной реализации. Это имеет закрытый характер мероприятия и намекает на то, что российские дилеры и эксперты сейчас знакомятся только с новинкой.
Судя по всему, под маркой Lepas скрываются будущие модели Tenet — L4, L6 и L8. Их регистрация в Киргизии обеспечивает транзитный характер поставок, а также указывает на возможные сложности с учетом импорта из Китая. Такой путь доставки может быть связан с особенностями логистики или необходимостью соблюдения определенных формальностей при ввозе новых брендов на территорию России.
Пока официальные представители Chery и Lepas хранят молчание, российский рынок внимательно следит за развитием ситуации. Появление новых игроков всегда сопровождается ожиданиями и опасениями: смогут ли они предложить что-то действительно новое, какие будут цены и комплектации, и не повторится ли история с другими китайскими марками, которые так и не смогли закрепиться в России. Впрочем, сам факт показа Lepas в Петербурге уже говорит о том, что интерес к российскому рынку у китайских производителей не ослабевает, несмотря на все сложности и ограничения последних лет.
