В Россию прибыли загадочные автомобили Lepas: станут ли они новыми моделями Tenet — L4, L6 и L8

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 20:58

Tenet или Lepas: что скрывает новый бренд из Китая — домыслы и факты о будущих новинках

Tenet или Lepas: что скрывает новый бренд из Китая — домыслы и факты о будущих новинках

В Россию прибыли загадочные автомобили Lepas: станут ли они новыми моделями Tenet — L4, L6 и L8

Tenet или Lepas: что скрывает новый бренд из Китая — домыслы и факты о будущих новинках

В Санкт-Петербурге замечены первые кроссоверы Lepas, прибывшие из Китая через Киргизию. Машины не поступят в продажу, а предназначены для закрытого показа российским партнерам. Почему это событие вызвало интерес у рынка - в нашем материале.

В Санкт-Петербурге замечены первые кроссоверы Lepas, прибывшие из Китая через Киргизию. Машины не поступят в продажу, а предназначены для закрытого показа российским партнерам. Почему это событие вызвало интерес у рынка - в нашем материале.

Появление новых автомобилей на российском рынке всегда вызывает осторожное обсуждение, особенно если речь идет о бренде, о котором до сих пор почти ничего не было известно. В этот раз внимание автосообщества привлекли кроссоверы Lepas, которые неожиданно были замечены в Санкт-Петербурге. Эти машины прибыли из Китая транзитом через Киргизию и были выгружены возле одного из дилерских центров, что сразу породило массу вопросов и домыслов.

Интерес к Lepas связан с тем, что бренд тесно связан с компанией Chery. Однако, несмотря на внешнюю схожесть с моделями Тенет, официальные заявления о начале продаж или даже о планах по выводу этих автомобилей на российский рынок пока не прозвучали. По словам перевозчика, кроссоверы предназначены исключительно для поставщиков Chery, а не для розничной реализации. Это имеет закрытый характер мероприятия и намекает на то, что российские дилеры и эксперты сейчас знакомятся только с новинкой.

Судя по всему, под маркой Lepas скрываются будущие модели Tenet — L4, L6 и L8. Их регистрация в Киргизии обеспечивает транзитный характер поставок, а также указывает на возможные сложности с учетом импорта из Китая. Такой путь доставки может быть связан с особенностями логистики или необходимостью соблюдения определенных формальностей при ввозе новых брендов на территорию России.

Пока официальные представители Chery и Lepas хранят молчание, российский рынок внимательно следит за развитием ситуации. Появление новых игроков всегда сопровождается ожиданиями и опасениями: смогут ли они предложить что-то действительно новое, какие будут цены и комплектации, и не повторится ли история с другими китайскими марками, которые так и не смогли закрепиться в России. Впрочем, сам факт показа Lepas в Петербурге уже говорит о том, что интерес к российскому рынку у китайских производителей не ослабевает, несмотря на все сложности и ограничения последних лет.

Упомянутые марки: Chery, TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Тенет

Похожие материалы Чери, Тенет

Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Московская область Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться