В Петербурге появились обновленные OMODA C5 с полным приводом

Новое поколение кроссовера OMODA C5 вышло на российский рынок в марте этого года. Автомобиль был доступен в трех комплектациях, которые предлагались только с передним приводом. Сейчас к ним добавилась топовая полноприводная версия Стиль.

Полноприводная OMODA C5 оснащается турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Автомобиль предлагается с 18-дюймовыми колесными дисками, светодиодной оптикой, отделкой салона экокожей, вентиляцией и электроприводом передних сидений, панорамной крышей с люком, многослойными передними стеклами, аудиосистемой с 8 динамиками и системой кругового обзора 540°. Дорожный просвет этой версии – 180 мм. За безопасность отвечают 6 подушек безопасности, а кузов кроссовера более, чем на 78% состоит из высокопрочных сталей.

У полноприводной комплектации Стиль более широкий набор ассистентов. Это система помощи при движении в пробках, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении и автономного экстренного торможения, предупреждение о покидании полосы, системы помощи при смене полосы, при перестроении и аварийного удержания в полосе, а также предупреждение об опасности при открытии дверей.

До 100 км/ч полноприводная OMODA C5 разгоняется за 11,5 секунд, расход топлива автомобиля составляет 8,3 л на 100 км. Объем топливного бака у версии с полным приводом больше, чем у начальных комплектаций, - 57 л. В полноприводной версии расширен «зимний пакет». К обогреву руля, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя, зеркал, сидений первого ряда добавлен обогрев второго ряда.

Как сообщили редактору 110km.ru в дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс», первые кроссоверы OMODA C5 в полноприводной комплектации уже поступили в салон. «Обновленная OMODA C5 отличается своим внешним дизайном, который выполнен в стиле старшей модели С7. Ключевое изменение в экстерьере – отказ от решетки радиатора, что добавило агрессивный характер внешнему виду кроссовера. Другими заметными элементами экстерьера стали светодиодные фары, боковые линии динамичной формы, задние фары, выполненные с рисунком молнии, новый дизайн колесных дисков. Автомобиль сохранил эффект «парящей крыши». Важным отличием полноприводной комплектации является оснащение 7-ступенчатой коробкой передач, тогда как полноприводные версии предлагаются только с 6-ступенчатым «роботом», - рассказал руководитель отдела продаж «OMODA Аларм-Моторс» Никита Козлов.

Новое поколение OMODA C5 представлено в России тремя комплектациями с передним приводом (Актив, Драйв и Стиль), к которым теперь добавилась полноприводная версия. Стоимость комплектации с полным приводом составляет 2,879 млн рублей.