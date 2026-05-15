15 мая 2026, 09:07
В Петербурге появились обновленные OMODA C5 с полным приводом
В Петербурге появились обновленные OMODA C5 с полным приводом
Новое поколение кроссовера OMODA C5 вышло на российский рынок в марте этого года. Автомобиль был доступен в трех комплектациях, которые предлагались только с передним приводом. Сейчас к ним добавилась топовая полноприводная версия Стиль.
Полноприводная OMODA C5 оснащается турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Автомобиль предлагается с 18-дюймовыми колесными дисками, светодиодной оптикой, отделкой салона экокожей, вентиляцией и электроприводом передних сидений, панорамной крышей с люком, многослойными передними стеклами, аудиосистемой с 8 динамиками и системой кругового обзора 540°. Дорожный просвет этой версии – 180 мм. За безопасность отвечают 6 подушек безопасности, а кузов кроссовера более, чем на 78% состоит из высокопрочных сталей.
У полноприводной комплектации Стиль более широкий набор ассистентов. Это система помощи при движении в пробках, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении и автономного экстренного торможения, предупреждение о покидании полосы, системы помощи при смене полосы, при перестроении и аварийного удержания в полосе, а также предупреждение об опасности при открытии дверей.
До 100 км/ч полноприводная OMODA C5 разгоняется за 11,5 секунд, расход топлива автомобиля составляет 8,3 л на 100 км. Объем топливного бака у версии с полным приводом больше, чем у начальных комплектаций, - 57 л. В полноприводной версии расширен «зимний пакет». К обогреву руля, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя, зеркал, сидений первого ряда добавлен обогрев второго ряда.
Как сообщили редактору 110km.ru в дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс», первые кроссоверы OMODA C5 в полноприводной комплектации уже поступили в салон. «Обновленная OMODA C5 отличается своим внешним дизайном, который выполнен в стиле старшей модели С7. Ключевое изменение в экстерьере – отказ от решетки радиатора, что добавило агрессивный характер внешнему виду кроссовера. Другими заметными элементами экстерьера стали светодиодные фары, боковые линии динамичной формы, задние фары, выполненные с рисунком молнии, новый дизайн колесных дисков. Автомобиль сохранил эффект «парящей крыши». Важным отличием полноприводной комплектации является оснащение 7-ступенчатой коробкой передач, тогда как полноприводные версии предлагаются только с 6-ступенчатым «роботом», - рассказал руководитель отдела продаж «OMODA Аларм-Моторс» Никита Козлов.
Новое поколение OMODA C5 представлено в России тремя комплектациями с передним приводом (Актив, Драйв и Стиль), к которым теперь добавилась полноприводная версия. Стоимость комплектации с полным приводом составляет 2,879 млн рублей.
Похожие материалы Омода
-
11.05.2026, 05:05
Сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: что выбрать в 2026 году
Эксперты провели масштабное сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5, чтобы выяснить, какой седан сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог. В материале - детали комплектаций, особенности интерьера и реальные впечатления от езды. Почему этот выбор актуален именно сейчас - читайте в обзоре.Читать далее
-
09.05.2026, 16:43
Проблемы и особенности роботизированной коробки 7DCT300 в китайских авто
Роботизированная трансмиссия 7DCT300 от Chery активно используется в моделях Jaecoo, Omoda и Exeed. В материале - разбор плюсов, минусов и реальных отзывов, а также рекомендации по эксплуатации и нюансы, которые важно знать владельцам именно сейчас.Читать далее
-
06.05.2026, 12:08
Проблемы с ходовой и сервисом: опыт годовой эксплуатации OMODA C5
Владелец OMODA C5 из Новосибирска поделился реальными трудностями, с которыми столкнулся уже через несколько тысяч километров. Какие скрытые проблемы выявились, почему дилер не спешит помогать и что делать тем, кто уже купил этот кроссовер - рассказываем, почему важно знать эти нюансы до покупки.Читать далее
-
06.05.2026, 06:37
10 новых полноприводных авто с гарантией: самые доступные варианты 2026 года
Российский рынок новых полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, на смену пришли локализованные и китайские модели. Мы собрали десятку самых доступных 4х4 с гарантией - от классических внедорожников до современных кроссоверов. Узнайте, какие авто предлагают честный полный привод и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
04.05.2026, 10:58
Рейтинг подержанных китайских кроссоверов возглавил Haval Jolion
В 2026 году китайские автомобили уверенно занимают лидирующие позиции на вторичном рынке. Мы разобрали, какие кроссоверы действительно заслуживают внимания, на что обращать внимание при выборе и какие подводные камни могут ждать покупателя. Эксперты отмечают новые тренды и риски, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
02.05.2026, 07:15
«Москвич», Tenet и Lada: как изменились цены на новые авто
В апреле 2026 года сразу десять автопроизводителей в России пересмотрели цены на новые автомобили. Семь брендов повысили стоимость, а три - снизили, что стало неожиданностью для рынка. Разбираемся, как изменились прайс-листы и что это значит для покупателей.Читать далее
-
30.04.2026, 04:47
Какие автомобили в России продают чаще всего: неожиданные тренды и причины
Свежие данные показывают, какие автомобили россияне чаще всего выставляют на продажу уже через пару лет после покупки. Эксперты объясняют, почему одни модели быстро теряют популярность, а другие остаются в семье на долгие годы. Эти выводы помогут тем, кто планирует покупку или продажу машины, понять, какие авто выгоднее держать, а от каких лучше избавиться заранее.Читать далее
-
26.04.2026, 20:47
Цены на подержанные китайские автомобили в России резко пошли вниз: кто оказался в числе лидеров
В начале года российский рынок подержанных автомобилей удивил снижением цен на ряд популярных китайских моделей. Эксперты отмечают, что падение стоимости затронуло не только отдельные марки, но и целые регионы страны. Почему это важно для покупателей и как изменились цены - в нашем материале.Читать далее
-
24.04.2026, 16:48
OMODA C5 2026 года: чем удивляет новый кроссовер
OMODA представила в России обновлённый кроссовер C5 2026. Под капотом — 147-сильный турбомотор 1.5T и роботизированная КПП. В салоне — 15.6-дюймовый экран, камера 540°, беспроводная зарядка на 50 Вт. Багажник стал на 70 л больше. Уже у дилеров.Читать далее
-
23.04.2026, 19:51
Какие автомобили россияне продают быстрее всего: неожиданные лидеры и причины
Свежая статистика раскрывает, какие автомобили чаще всего оказываются на вторичном рынке уже через пару лет после покупки, а какие остаются в одних руках десятилетиями. Эксперты объясняют, почему одни модели быстро теряют популярность, а другие становятся семейными реликвиями.Читать далее
Похожие материалы Омода
-
11.05.2026, 05:05
Сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: что выбрать в 2026 году
Эксперты провели масштабное сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5, чтобы выяснить, какой седан сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог. В материале - детали комплектаций, особенности интерьера и реальные впечатления от езды. Почему этот выбор актуален именно сейчас - читайте в обзоре.Читать далее
-
09.05.2026, 16:43
Проблемы и особенности роботизированной коробки 7DCT300 в китайских авто
Роботизированная трансмиссия 7DCT300 от Chery активно используется в моделях Jaecoo, Omoda и Exeed. В материале - разбор плюсов, минусов и реальных отзывов, а также рекомендации по эксплуатации и нюансы, которые важно знать владельцам именно сейчас.Читать далее
-
06.05.2026, 12:08
Проблемы с ходовой и сервисом: опыт годовой эксплуатации OMODA C5
Владелец OMODA C5 из Новосибирска поделился реальными трудностями, с которыми столкнулся уже через несколько тысяч километров. Какие скрытые проблемы выявились, почему дилер не спешит помогать и что делать тем, кто уже купил этот кроссовер - рассказываем, почему важно знать эти нюансы до покупки.Читать далее
-
06.05.2026, 06:37
10 новых полноприводных авто с гарантией: самые доступные варианты 2026 года
Российский рынок новых полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, на смену пришли локализованные и китайские модели. Мы собрали десятку самых доступных 4х4 с гарантией - от классических внедорожников до современных кроссоверов. Узнайте, какие авто предлагают честный полный привод и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
04.05.2026, 10:58
Рейтинг подержанных китайских кроссоверов возглавил Haval Jolion
В 2026 году китайские автомобили уверенно занимают лидирующие позиции на вторичном рынке. Мы разобрали, какие кроссоверы действительно заслуживают внимания, на что обращать внимание при выборе и какие подводные камни могут ждать покупателя. Эксперты отмечают новые тренды и риски, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
02.05.2026, 07:15
«Москвич», Tenet и Lada: как изменились цены на новые авто
В апреле 2026 года сразу десять автопроизводителей в России пересмотрели цены на новые автомобили. Семь брендов повысили стоимость, а три - снизили, что стало неожиданностью для рынка. Разбираемся, как изменились прайс-листы и что это значит для покупателей.Читать далее
-
30.04.2026, 04:47
Какие автомобили в России продают чаще всего: неожиданные тренды и причины
Свежие данные показывают, какие автомобили россияне чаще всего выставляют на продажу уже через пару лет после покупки. Эксперты объясняют, почему одни модели быстро теряют популярность, а другие остаются в семье на долгие годы. Эти выводы помогут тем, кто планирует покупку или продажу машины, понять, какие авто выгоднее держать, а от каких лучше избавиться заранее.Читать далее
-
26.04.2026, 20:47
Цены на подержанные китайские автомобили в России резко пошли вниз: кто оказался в числе лидеров
В начале года российский рынок подержанных автомобилей удивил снижением цен на ряд популярных китайских моделей. Эксперты отмечают, что падение стоимости затронуло не только отдельные марки, но и целые регионы страны. Почему это важно для покупателей и как изменились цены - в нашем материале.Читать далее
-
24.04.2026, 16:48
OMODA C5 2026 года: чем удивляет новый кроссовер
OMODA представила в России обновлённый кроссовер C5 2026. Под капотом — 147-сильный турбомотор 1.5T и роботизированная КПП. В салоне — 15.6-дюймовый экран, камера 540°, беспроводная зарядка на 50 Вт. Багажник стал на 70 л больше. Уже у дилеров.Читать далее
-
23.04.2026, 19:51
Какие автомобили россияне продают быстрее всего: неожиданные лидеры и причины
Свежая статистика раскрывает, какие автомобили чаще всего оказываются на вторичном рынке уже через пару лет после покупки, а какие остаются в одних руках десятилетиями. Эксперты объясняют, почему одни модели быстро теряют популярность, а другие становятся семейными реликвиями.Читать далее