В Петербурге появились первые «вафли»
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Работы по ее нанесению на асфальт проведены на перекрёстке Светлановского пр. и ул. Орбели в Выборгском районе. Проект пилотный, а потому интересный. Как говорят в Комитете по развитию дорожной инфраструктуры, «цель нанесения данной разметки - повышение пропускной способности улично-дорожной сети города, уменьшение конфликтных ситуаций на проблемных перекрестках, повышение культуры вождения автомобилистов».
Материалом для создания «вафельной» разметки служит желтый холодный пластик. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с термопластиком, применяемым при нанесении основной массы белой разметки в СПб. Цвет у холодного пластика более яркий, он в меньшей степени тускнеет во время эксплуатации. Кроме того, у холодного пластика выше показатель по коэффициенту сцепления с дорожным полотном, и это архи важно при его нанесении на большой площади проезжей части.
«Вафельная» разметка наносится на перекрёстках не по чьей-то художественной прихоти, а в соответствии с изменениями в ПДД, имевшими место в апреле прошлого года. Такая разметка «приживается» на регулируемых перекрестках, где наблюдаются заторовые ситуации, перекрывающие движение автотранспорта в поперечном направлении.
При этом разметка может применяться самостоятельно, без установки предупреждающих и информационных дорожных знаков.
За нарушением правил проезда «вафельной» разметки зорко следит ст. 12.13 КоАП: «Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей».
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