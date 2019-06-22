22 июня 2019, 09:19

В Петербурге появились первые «вафли»

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К кондитерскому производству это не имеет никакого отношения. Мы говорим о новой для нашего города дорожной разметке 1.26 типа «Вафельница», выполненной в желтом цвете.
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли

Работы по ее нанесению на асфальт проведены на перекрёстке Светлановского пр. и ул. Орбели в Выборгском районе. Проект пилотный, а потому интересный. Как говорят в Комитете по развитию дорожной инфраструктуры, «цель нанесения данной разметки - повышение пропускной способности улично-дорожной сети города, уменьшение конфликтных ситуаций на проблемных перекрестках, повышение культуры вождения автомобилистов». 

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В период до 1 сентября 2019 года в Петербурге должны появиться еще две «вафельницы» - на перекрестках Пискаревский пр. – Полюстровский пр. и Богатырский пр. – Коломяжский пр. По мнению экспертов, эти адреса являются одними из самых напряженных в городе с точки зрения организации дорожного движения.

Материалом для создания «вафельной» разметки служит желтый холодный пластик. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с термопластиком, применяемым при нанесении основной массы белой разметки в СПб. Цвет у холодного пластика более яркий, он в меньшей степени тускнеет во время эксплуатации. Кроме того, у холодного пластика выше показатель по коэффициенту сцепления с дорожным полотном, и это архи важно при его нанесении на большой площади проезжей части.

«Вафельная» разметка наносится на перекрёстках не по чьей-то художественной прихоти, а в соответствии с изменениями в ПДД, имевшими место в апреле прошлого года. Такая разметка «приживается» на регулируемых перекрестках, где наблюдаются заторовые ситуации, перекрывающие движение автотранспорта в поперечном направлении.

В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
В Петербурге появились первые вафли
Важно отметить, что «вафельницу» наносят только на тех перекрестках, которые оборудованы автоматическими средствами фотофиксации нарушений Правил дорожного движения при проезде перекрестка.

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Что обозначает «вафельница»? Первым делом участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования вдруг образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Если, скажем, водитель поворачивает направо или налево, то во время зеленого света на светофоре он не будет мешать другим участникам движения.

При этом разметка может применяться самостоятельно, без установки предупреждающих и информационных дорожных знаков.

За нарушением правил проезда «вафельной» разметки зорко следит ст. 12.13 КоАП: «Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей».


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В Петербурге появились первые «вафли»
Работы по ее нанесению на асфальт проведены на перекрёстке Светлановского пр. и ул. Орбели в Выборгском районе. Проект пилотный, а потому интересный. Как говорят в Комитете по развитию дорожной инфраструктуры, «цель нанесения данной разметки - повышение пропускной способности улично-дорожной сети города, уменьшение конфликтных ситуаций на проблемных перекрестках, повышение культуры вождения автомобилистов».  {{material_123409}} В период до 1 сентября 2019 года в Петербурге должны появиться еще две «вафельницы» - на перекрестках Пискаревский пр. – Полюстровский пр. и Богатырский пр. – Коломяжский пр. По мнению экспертов, эти адреса являются одними из самых напряженных в городе с точки зрения организации дорожного движения.Материалом для создания «вафельной» разметки служит желтый холодный пластик. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с термопластиком, применяемым при нанесении основной массы белой разметки в СПб. Цвет у холодного пластика более яркий, он в меньшей степени тускнеет во время эксплуатации. Кроме того, у холодного пластика выше показатель по коэффициенту сцепления с дорожным полотном, и это архи важно при его нанесении на большой площади проезжей части.«Вафельная» разметка наносится на перекрёстках не по чьей-то художественной прихоти, а в соответствии с изменениями в ПДД, имевшими место в апреле прошлого года. Такая разметка «приживается» на регулируемых перекрестках, где наблюдаются заторовые ситуации, перекрывающие движение автотранспорта в поперечном направлении. {{gallery_1564}} Важно отметить, что «вафельницу» наносят только на тех перекрестках, которые оборудованы автоматическими средствами фотофиксации нарушений Правил дорожного движения при проезде перекрестка.{{material_125885}} Что обозначает «вафельница»? Первым делом участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования вдруг образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Если, скажем, водитель поворачивает направо или налево, то во время зеленого света на светофоре он не будет мешать другим участникам движения.При этом разметка может применяться самостоятельно, без установки предупреждающих и информационных дорожных знаков.За нарушением правил проезда «вафельной» разметки зорко следит ст. 12.13 КоАП: «Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей».
2019-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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