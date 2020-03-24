Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
24 марта 2020, 07:43

В Петербурге появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

  • 121
  • 0
Фото: РБК
В 2020 году на семи петербургских улицах обустроят выделенные полосы для движения общественного транспорта. Новый маршрут соединит Московский район с Кировским, Фрунзенским и Невским.
Ранее мы писали
Двух недель не прошло с того времени, как в центре Санкт-Петербурга, наконец, был урегулирован вопрос с администрированием ...
Читать далее
Новые «выделенки» появятся в ближайшее время на участке Ленинского проспекта от проспекта Народного Ополчения до Московского проспекта, улице Типанова, проспекте Славы, Ивановской и Народной улицах, а также на проспекте Маршала Блюхера между Лабораторный проспектом и проспектом Энергетиков, сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В ходе благоустройства на асфальт нанесут соответствующую разметку, установят новые дорожные знаки, модернизируют светофоры и смонтируют камеры для фиксации нарушений ПДД. Все работы должны завершиться к 1 июля 2020 года. Общая протяженность выделенной полосы составит около 8 километров, а стоимость проекта – более 6 млн. рублей.

Кроме того, в течение 2020 года власти рассмотрят возможность организации выделенных полос и на других петербургских магистралях. В частности, речь идет о Заневском проспекте и мосте Александра Невского, Невском проспекте между площадью Александра Невского и площадью Восстания, Суворовском проспекте, Тульской улице, Малой Морской и Большой Морской улицах.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
Я тоже против техосмотра личного легкового транспорта, каждый следит за своим авто так как семью возит и нехочет подвергать её и себя опасности. Техосмотр оставить только для личного грузового или автобусов так как этот транспорт повышенной опасности и проходить должны тщательно .
Владимир
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Каждый автовладелец должен отвечать за свой автомобиль сам. Если не соображает то проходит техосмотр. Я всю жизнь проходил техосмотр за взятки. Водительский стаж больше пол века. При социализме ездил на штопаной и лысой резине, без передних тормозов , без ручника, с плохими амортизаторами и т. д. без ...
Виктор
Как убрать царапины с автомобиля, обзор средств и автокосметики
Блин я вот не парился вообще, купил вотер блок от Софт99, японскую и сам нанес, не так много времени ушло на подготовку к нанесению, но эффект того стоит и мелкие царапины убрал и цвет насыщенее стал, блестит красавица.
Дима
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Кроссоверы C-класса: у кого аппетит меньше?
Обзор летних шин. Что купить весной 2020-го
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Петербурге появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
{{material_129390}}Новые «выделенки» появятся в ближайшее время на участке Ленинского проспекта от проспекта Народного Ополчения до Московского проспекта, улице Типанова, проспекте Славы, Ивановской и Народной улицах, а также на проспекте Маршала Блюхера между Лабораторный проспектом и проспектом Энергетиков, сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.В ходе благоустройства на асфальт нанесут соответствующую разметку, установят новые дорожные знаки, модернизируют светофоры и смонтируют камеры для фиксации нарушений ПДД. Все работы должны завершиться к 1 июля 2020 года. Общая протяженность выделенной полосы составит около 8 километров, а стоимость проекта – более 6 млн. рублей.Кроме того, в течение 2020 года власти рассмотрят возможность организации выделенных полос и на других петербургских магистралях. В частности, речь идет о Заневском проспекте и мосте Александра Невского, Невском проспекте между площадью Александра Невского и площадью Восстания, Суворовском проспекте, Тульской улице, Малой Морской и Большой Морской улицах.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Свердловская область Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться