24 марта 2020, 07:43
В Петербурге появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
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Фото: РБК
В 2020 году на семи петербургских улицах обустроят выделенные полосы для движения общественного транспорта. Новый маршрут соединит Московский район с Кировским, Фрунзенским и Невским.
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В ходе благоустройства на асфальт нанесут соответствующую разметку, установят новые дорожные знаки, модернизируют светофоры и смонтируют камеры для фиксации нарушений ПДД. Все работы должны завершиться к 1 июля 2020 года. Общая протяженность выделенной полосы составит около 8 километров, а стоимость проекта – более 6 млн. рублей.
Кроме того, в течение 2020 года власти рассмотрят возможность организации выделенных полос и на других петербургских магистралях. В частности, речь идет о Заневском проспекте и мосте Александра Невского, Невском проспекте между площадью Александра Невского и площадью Восстания, Суворовском проспекте, Тульской улице, Малой Морской и Большой Морской улицах.
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