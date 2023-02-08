В Петербурге предлагают снести 200 исторических зданий ради новых дорог

Ранее мы писали За два года в Москве построят 29 новых транспортно-пересадочных узлов Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что до конца 2024 года в столице появится 29 новых транспортно-пересадочных ... Читать далее

Законопроект внес лично губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Объемный документ содержит 5 тысяч страниц и предусматривает строительство в городе Большого Смоленского моста, Широтной магистрали скоростного движения и пассажирского терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург. Накануне, 7 февраля в Законодательном собрании прошли слушания.

Как сообщает портал Петербург2 со ссылкой на городской Комитет по охране памятников (КГИОП), под новые инфраструктурные проекты потребуется снести почти 200 исторических зданий: около 160 на Нарвской заставе, более двадцати на Лиговском проспекте и восемь на проспекте Обуховской Обороны.

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