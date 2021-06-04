В Петербурге представили новый фургон Iveco New Daily
Фото: ИВ-Сервис
В списке оснащения появился адаптивный круиз-контроль, функция City Brake PRO, которая позволяет предотвратить столкновение даже при скорости 5 км/ч, система помощи при движении на спуске и система противодействия боковому ветру.
Внешне Iveco New Daily можно узнать по крупной радиаторной решетке, светодиодным фарам и трехсоставному переднему бамперу, который дает возможность при повреждениях не менять его целиком. В салоне появился новый более эргономичный кожаный руль, в который можно интегрировать до 20 необходимых переключателей. Изменилась и приборная панель: теперь это 3,5-дюймовый цветной экран бортового компьютера с сотней возможный настроек. Дополнительно порадует будущих владельцев клавиша электромеханического стояночного тормоза и обновленная мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto.
Сейчас NEW Daily стал доступен и для жителей Северо-Западного региона. Официальный дилер IVECO – ИВ-Сервис, расположенный по адресу Московское шоссе, 233А, уже начал принимать предварительные заказы.
Упоминается автосалон ИВ-СЕРВИС
- 880 000 РIveco Daily 2013 в Москве
- 1 510 000 РIveco Daily 2015 в Москве
- 1 035 000 РIveco Daily 2012 в Москве
- 720 000 РIveco Daily 2013 в Москве
- 1 390 000 РIveco Daily 2013 в Москве
- 1 180 000 РIveco Daily 2013 в Москве
- 1 390 000 РIveco Daily 2015 в Москве
- 2 400 000 РIveco Daily 2011 в Москве
- 380 000 РIveco Daily 2004 в Москве
- 2 145 000 РIveco Daily 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий