18 февраля 2020, 14:44
В Петербурге представили обновленный Hyundai Solaris
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На петербургском заводе Hyundai прошла официальная презентация рестайлингового седана Solaris. Первые экземпляры уже сошли с конвейера. Всего с 2010 года на предприятии выпустили 2 млн автомобилей.
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В списке доступного оснащения, начиная со средней комплектации, появится штатная навигационная системас Алисой от «Яндекс.Авто». Среди других новых опций: USB-порт для пассажиров второго ряда, функция дистанционного запуска двигателя с брелока, электропривод складывания боковых зеркал, передние датчики парковки и «кожаный» салон. В технической части изменений нет. Автомобили по-прежнему оснащаются моторами 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.), коробки: 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона. Насколько подорожает Hyundai Solaris после обновления станет известно чуть позже. Как сообщает портал Peterburg2, старт продаж отложили на март.
Тестовая сборка автомобилей на заводе Hyundai стартовала в мае 2010 года. В январе 2011-го началось серийное производство. Сейчас на предприятии выпускают седаны Hyundai Solaris и кроссоверы Hyundai Creta, а также автомобили семейства Kia Rio. В общей сложности в развитие производства было инвестировано свыше 1 млрд долларов. Сейчас на заводе работает 2 200 человек. Каждый год здесь собирают по 200 тысяч автомобилей. На долю автозавода в 2019 году пришлось две трети всех выпущенных в Петербурге легковушек.
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