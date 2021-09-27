В Петербурге презентовали Летний автомотофестиваль «Движок-2022»
Фото: пресс-служба фестиваля ДвижОК
Фото: пресс-служба фестиваля ДвижОК
Фото: пресс-служба фестиваля ДвижОК
Фото: пресс-служба фестиваля ДвижОК
Фото: пресс-служба фестиваля ДвижОК
Velgutsgarage показал легендарную Желтую Ниву – Русский Раптор, созданный автоблогером AcademeG (Константин Заруцкий). В свою очередь сам AkademeG привез на выставку «Ультратанк» – модифицированный люксовый Bentley Continental на гусеничном ходу. Сын знаменитого советского конструктора Геннадия Хаинова и одновременно автомобильный видеоблогер Даниил Хаинов продемонстририровал проект Лаура-3 или самодельный Pontiac Fiera. Студия Loud Sound представила легендарную «Приору Зенитку» с аудиосистемой мощностью 70 кВт и громкостью до 164 дБ.
На мероприятии прошла презентация интерактивной экскурсии с использованием технологии дополненной реальности, разработанной одним из соорганизаторов «Движка», компанией «МКЦ». Каждый автомобиль можно было «оживить». Для этого достаточно отсканировать QR-код в приложении и навести камеру телефона на изображение машины.
Организаторы выставки подчеркнули, что с нетерпением ждут встречи со всеми любителями автомобилей на Движке в 2022 году и пообещали насыщенную шоу-программу, много уникальных автомобилей, возможность встретиться с блогерами и теплую дружескую атмосферу.
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- 1 720 000 РToyota Land Cruiser Prado 2009 в Москве
- 1 850 000 РNissan X-Trail 2013 в Москве
- 2 650 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 430 000 РMazda 6 2007 в Москве
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- 2 350 000 РBMW X4 2015 в Москве
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