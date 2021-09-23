23 сентября 2021, 14:54
В Петербурге продается настоящий «Собакомобиль»: цена адекватна почтенному возрасту
На Авито Авто появилось объявление о продаже точной копии «Собакомобиля» из фильма «Тупой и ещё тупее». Под мягким слоем искусственного меха скрывается 35-летний Volkswagen Transporter.
Дарья Климова Фото: Авито Авто
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Фото: Авито Авто
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Фото: Авито Авто
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Фото: Авито Авто
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Фото: Авито Авто
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Микроавтобус Volkswagen Transporter 1986 года выпуска требует серьезного ремонта, особенно его ходовая часть. Но мотор вполне рабочий – 1,9-литровый агрегат выдает 78 лошадиных сил и работает в паре с механической коробкой передач. Несмотря на почтенный возраст, пробег более 200 тысяч километров и проблемы с подвеской микроавтобус по-прежнему на ходу и имеет оригинальный ПТС.
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