29 октября 2019, 13:09
В Петербурге продажи новых автомобилей продолжают снижаться
- 73
- 0
С января по сентябрь 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 112,3 тыс. новых легковых автомобилей или на 2% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Падение продаж по итогам сентября достигло 6%.
Ранее мы писали
В сентябре три петербургских завода, Hyundai, Nissan и Toyota, совместными усилиями выпустили 28 800 автомобилей ...Читать далее
В «общем зачете» по итогам 9 месяцев лидирует Kia (15,3 тыс. экз.), которая на фоне падения рынка демонстрирует 15-процентный рост. Hyundai занимает второе место (13,4 тыс. экз., -7%), третье – Lada (12,9 тыс. экз., +9%). Замыкают пятерку лидеров Renault (9,5 тыс. экз., +4%) и Volkswagen (8,1 тыс. экз., -5%). Если рассматривать результаты сентября, то в лидеры выбился Hyundai (1,9 тыс. экз., -10%), оттеснив Kia на второе место (1,7 тыс. экз., -7%). Третья строчка досталась Lada (1,5 тыс. экз., -1%). На четвертой позиции оказался Renault (1,1 тыс. экз.) с ростом в 41%, Volkswagen – на пятой (1,05 тыс. экз., +1%).
Продажи в Петербурге падают шестой месяц подряд и ситуация вряд ли изменится до конца года. Ноябрь и декабрь 2018-го отличаются высокой «базой» - один из лучших результатов за предыдущие пять лет. За два последних месяца прошлого года дилеры реализовали более 30 000 автомобилей. В этом году таких показателей достичь не удастся.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Езжу в сервис не первый год, но ситуация не радует. Раньше было неплохо, где-то косячили, но зато быстро обслуживали, потом поднялись цены на нормо-часы и сервис стал стремительно ухудшаться. Качество осталось на прежнем уровне, когда хорошо ремонтируют, когда так себе, но время выполнения всех работ ...
Салон б/ у машин, ассортимент большой, есть как новые, так и совсем убитые машины. Мне попался честный менеджер, который не стал врать про возраст и пробег приглянувшейся Сорренто, показал копии документов. Машину я купил и к ее ТТХ претензий не имею, нормальная рабочая лошадка на свою стоимость. Проблемы ...
Хотим поблагодарить работников салона Чери-Центр за помощь в приобретении первого автомобиля. Приехали по предварительной договоренности, машина для тест-драйва была готова. Заполнили документы, сели и поехали. Поездка короткая, 15 минут, но за это время менеджер подробно рассказал о достоинствах машины ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве