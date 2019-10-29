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29 октября 2019, 13:09

В Петербурге продажи новых автомобилей продолжают снижаться

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С января по сентябрь 2019 года в Санкт-Петербурге было продано 112,3 тыс. новых легковых автомобилей или на 2% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Падение продаж по итогам сентября достигло 6%.
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По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в сентябре петербургские дилеры реализовали 13,6 тыс. автомобилей или на 6% меньше, чем годом ранее. Сопоставимое падение по итогам одного месяца наблюдалось только в мае, когда продажи снизились на 7% по сравнению с маем 2018-го. Суммарно с начала года в городе было продано 112,3 тыс. автомобилей (-2%).

В «общем зачете» по итогам 9 месяцев лидирует Kia (15,3 тыс. экз.), которая на фоне падения рынка демонстрирует 15-процентный рост. Hyundai занимает второе место (13,4 тыс. экз., -7%), третье – Lada (12,9 тыс. экз., +9%). Замыкают пятерку лидеров Renault (9,5 тыс. экз., +4%) и Volkswagen (8,1 тыс. экз., -5%). Если рассматривать результаты сентября, то в лидеры выбился Hyundai (1,9 тыс. экз., -10%), оттеснив Kia на второе место (1,7 тыс. экз., -7%). Третья строчка досталась Lada (1,5 тыс. экз., -1%). На четвертой позиции оказался Renault (1,1 тыс. экз.) с ростом в 41%, Volkswagen – на пятой (1,05 тыс. экз., +1%).

Продажи в Петербурге падают шестой месяц подряд и ситуация вряд ли изменится до конца года. Ноябрь и декабрь 2018-го отличаются высокой «базой» - один из лучших результатов за предыдущие пять лет. За два последних месяца прошлого года дилеры реализовали более 30 000 автомобилей. В этом году таких показателей достичь не удастся.


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В Петербурге продажи новых автомобилей продолжают снижаться
{{material_127935}}По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в сентябре петербургские дилеры реализовали 13,6 тыс. автомобилей или на 6% меньше, чем годом ранее. Сопоставимое падение по итогам одного месяца наблюдалось только в мае, когда продажи снизились на 7% по сравнению с маем 2018-го. Суммарно с начала года в городе было продано 112,3 тыс. автомобилей (-2%).В «общем зачете» по итогам 9 месяцев лидирует Kia (15,3 тыс. экз.), которая на фоне падения рынка демонстрирует 15-процентный рост. Hyundai занимает второе место (13,4 тыс. экз., -7%), третье – Lada (12,9 тыс. экз., +9%). Замыкают пятерку лидеров Renault (9,5 тыс. экз., +4%) и Volkswagen (8,1 тыс. экз., -5%). Если рассматривать результаты сентября, то в лидеры выбился Hyundai (1,9 тыс. экз., -10%), оттеснив Kia на второе место (1,7 тыс. экз., -7%). Третья строчка досталась Lada (1,5 тыс. экз., -1%). На четвертой позиции оказался Renault (1,1 тыс. экз.) с ростом в 41%, Volkswagen – на пятой (1,05 тыс. экз., +1%).Продажи в Петербурге падают шестой месяц подряд и ситуация вряд ли изменится до конца года. Ноябрь и декабрь 2018-го отличаются высокой «базой» - один из лучших результатов за предыдущие пять лет. За два последних месяца прошлого года дилеры реализовали более 30 000 автомобилей. В этом году таких показателей достичь не удастся.
2019-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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