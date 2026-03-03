Рост продаж новых машин в феврале связан с изменением спроса и цен

В феврале 2026 года в Петербурге продажи новых автомобилей выросли на 4%

В феврале 2026 года рынок новых автомобилей в Санкт-Петербурге удивил неожиданным ростом. Продажи легковых и легких коммерческих машин увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом. Почему этот результат оказался важным именно сейчас, и как он соотносится с динамикой предыдущих месяцев - разбираемся в деталях.

По итогам февраля 2026 года в Санкт-Петербурге было реализовано 4906 новых легковых и коммерческих автомобилей, как сообщает AutoRun SPb со ссылкой на данные Минпромторга. Этот показатель оказался на 4% выше, чем в феврале прошлого года, и на 9% больше, чем в январе прошлого года. Несмотря на то, что второй месяц подряда не преодолели отметку в 5000 машин, динамика рынка явно указывает на значительный объем интереса покупателей.

Январь 2026 года завершился результатом 4521 проданного автомобиля, что стало своеобразным стартом для нового года. Однако февральская статистика постепенно снижает количество новых автомобилей в Петербурге на фоне сохранения рыночных вызовов и нестабильности цен. Всего за первые два месяца в городе было реализовано 9427 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что свидетельствует о том, что рынок пока не вернулся к прежним объемам, хотя признаки разрушения наблюдаются все же.

Любопытно, что на общем фоне роста продаж в России эксперты отмечают неравномерность инвестиций по разным сегментам и маркам. Одни бренды смогли удержать свои позиции, другие столкнулись с падением интереса со стороны покупателей. Аналитики связывают это с изменениями ценовой политики, появлением новых моделей и корректировкой ассортимента у дилеров. Важно отметить, что в 2026 году на рынке наблюдались и другие важные изменения: например, заметно выросли цены на автомобили Livan, Belgee и Jetour , что также понятно предпочтениям покупателей.

По мнению экспертов, февральский прирост продаж связан не только с сезонными факторами, но и с активизацией программ кредитования, а также с попытками дилеров удержать клиентов на фоне изменения курса валют и ожиданий дальнейшего повышения цен. Многие автолюбители предпочитают не откладывать покупку, опасаясь очередного скачка стоимости новой машины. Кроме того, на рынке ощущается нехватка некоторых популярных моделей, что подталкивает покупателей к более быстрому принятию решений.

Если вы не знали, Санкт-Петербург традиционно входит в тройку автомобильных рынков России. Здесь представлены практически все распространенные мировые и отечественные бренды, конкуренция между дилерами остается одной из самых высоких в стране. Город отличается развитой инфраструктурой автосалонов и сервисных центров, что делает его привлекательным для покупателей и производителей новых автомобилей.

В последние годы рынок новых автомобилей в Петербурге переживает непростые времена. На динамику продаж влияют не только механические и физические факторы, но и изменения в предложениях, появление новых игроков и уход некоторых западных брендов. Несмотря на это, город сохраняет статус одного из главных центров автомобильной торговли в России, а его показатели часто становятся индикатором общероссийского направления.