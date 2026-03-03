Рост продаж новых машин в феврале связан с изменением спроса и цен

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

3 марта 2026, 11:17

В феврале 2026 года в Петербурге продажи новых автомобилей выросли на 4%

В феврале 2026 года в Петербурге продажи новых автомобилей выросли на 4%

Рост продаж новых машин в феврале связан с изменением спроса и цен

В феврале 2026 года в Петербурге продажи новых автомобилей выросли на 4%

В феврале 2026 года рынок новых автомобилей в Санкт-Петербурге удивил неожиданным ростом. Продажи легковых и легких коммерческих машин увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом. Почему этот результат оказался важным именно сейчас, и как он соотносится с динамикой предыдущих месяцев - разбираемся в деталях.

В феврале 2026 года рынок новых автомобилей в Санкт-Петербурге удивил неожиданным ростом. Продажи легковых и легких коммерческих машин увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом. Почему этот результат оказался важным именно сейчас, и как он соотносится с динамикой предыдущих месяцев - разбираемся в деталях.

По итогам февраля 2026 года в Санкт-Петербурге было реализовано 4906 новых легковых и коммерческих автомобилей, как сообщает AutoRun SPb со ссылкой на данные Минпромторга. Этот показатель оказался на 4% выше, чем в феврале прошлого года, и на 9% больше, чем в январе прошлого года. Несмотря на то, что второй месяц подряда не преодолели отметку в 5000 машин, динамика рынка явно указывает на значительный объем интереса покупателей.

Январь 2026 года завершился результатом 4521 проданного автомобиля, что стало своеобразным стартом для нового года. Однако февральская статистика постепенно снижает количество новых автомобилей в Петербурге на фоне сохранения рыночных вызовов и нестабильности цен. Всего за первые два месяца в городе было реализовано 9427 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что свидетельствует о том, что рынок пока не вернулся к прежним объемам, хотя признаки разрушения наблюдаются все же.

Любопытно, что на общем фоне роста продаж в России эксперты отмечают неравномерность инвестиций по разным сегментам и маркам. Одни бренды смогли удержать свои позиции, другие столкнулись с падением интереса со стороны покупателей. Аналитики связывают это с изменениями ценовой политики, появлением новых моделей и корректировкой ассортимента у дилеров. Важно отметить, что в 2026 году на рынке наблюдались и другие важные изменения: например, заметно выросли цены на автомобили Livan, Belgee и Jetour , что также понятно предпочтениям покупателей.

По мнению экспертов, февральский прирост продаж связан не только с сезонными факторами, но и с активизацией программ кредитования, а также с попытками дилеров удержать клиентов на фоне изменения курса валют и ожиданий дальнейшего повышения цен. Многие автолюбители предпочитают не откладывать покупку, опасаясь очередного скачка стоимости новой машины. Кроме того, на рынке ощущается нехватка некоторых популярных моделей, что подталкивает покупателей к более быстрому принятию решений.

Если вы не знали, Санкт-Петербург традиционно входит в тройку автомобильных рынков России. Здесь представлены практически все распространенные мировые и отечественные бренды, конкуренция между дилерами остается одной из самых высоких в стране. Город отличается развитой инфраструктурой автосалонов и сервисных центров, что делает его привлекательным для покупателей и производителей новых автомобилей.

В последние годы рынок новых автомобилей в Петербурге переживает непростые времена. На динамику продаж влияют не только механические и физические факторы, но и изменения в предложениях, появление новых игроков и уход некоторых западных брендов. Несмотря на это, город сохраняет статус одного из главных центров автомобильной торговли в России, а его показатели часто становятся индикатором общероссийского направления.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Магнитогорск Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться