В Петербурге проверяющие нашли в бананах кокаин

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Незаконный груз удалось обнаружить при сканировании контейнеров с бананами инспекционно-досмотровым комплексом. Подозрительные свертки заметили в скрытом отделе рефрижератора. Как сообщает портал Live24 со ссылкой на Федеральную таможенную службу, в общей сложности в контейнерах с бананами нашли 50 упакованных в пленку килограммовых брикетов с кокаином. По оценке таможенников, криминальный груз стоит порядка 450 млн рублей.

Известно, что бананы с наркотиками доставляли транзитом через Европу из Африки в Узбекистан на различных морских судах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Виновникам грозит штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до 10 лет.

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