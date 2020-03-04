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4 марта 2020, 05:12

В Петербурге пройдет 10-ый форум «Безопасность на транспорте»

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Фото: пресс-служба форума "Безопасность на транспорте"
14 и 15 мая 2020 года в Санкт-Петербурге состоится юбилейный Х Международный форум «Безопасность на транспорте». На мероприятии обсудят вопросы безопасности на транспорте и борьбу с терроризмом, а также безопасность дорожного движения, полетов и судоходства.
В Петербурге пройдет 10 ый форум Безопасность на транспорте

Фото: пресс-служба форума "Безопасность на транспорте"

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Форум «Безопасность на транспорте» - ведущее российское конгрессно-выставочное мероприятие в области обеспечения комплексной безопасности на транспорте. Он традиционно проводится при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства транспорта Российской Федерации, МВД, МЧС, ФСБ России и других профильных федеральных и региональных органов власти. В нынешнем форуме примут участие более 800 представителей отрасли и органов власти, коммерческих и общественных организаций из 50 регионов России и иностранных государств.

Впервые столь значимое мероприятие состоится в КВК «Экспофорум». Новая площадка позволит увеличить масштабы экспозиции, а также организовать современное пространство для деловой коммуникации. За два дня работы форума пройдут 20 сессий и круглых столов, посвященных двум основным направлениям: обеспечению транспортной безопасности и борьбе с терроризмом; а также обеспечению безопасности дорожного движения, безаварийной эксплуатации всех видов транспортных средств, безопасности полётов и судоходства.

Ключевыми темами для дискуссий станут совершенствование нормативно-правовой базы в сфере транспортной безопасности, реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и анализ факторов, влияющих на дорожную и транспортную безопасность. Кроме того, в рамках форума пройдет выставка, на которой продемонстрируют новейшие образцы оборудования и технические средства обеспечения безопасности на объектах инфраструктуры и на транспортных средствах, проекты по формированию безопасной транспортной среды, информационно-коммуникационные системы и технологии, а также услуги в области обеспечения комплексной безопасности.

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вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
evore
Транспортный налог
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
evore
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
Алина
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В Петербурге пройдет 10-ый форум «Безопасность на транспорте»
{{material_126365}}Форум «Безопасность на транспорте» - ведущее российское конгрессно-выставочное мероприятие в области обеспечения комплексной безопасности на транспорте. Он традиционно проводится при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства транспорта Российской Федерации, МВД, МЧС, ФСБ России и других профильных федеральных и региональных органов власти. В нынешнем форуме примут участие более 800 представителей отрасли и органов власти, коммерческих и общественных организаций из 50 регионов России и иностранных государств.Впервые столь значимое мероприятие состоится в КВК «Экспофорум». Новая площадка позволит увеличить масштабы экспозиции, а также организовать современное пространство для деловой коммуникации. За два дня работы форума пройдут 20 сессий и круглых столов, посвященных двум основным направлениям: обеспечению транспортной безопасности и борьбе с терроризмом; а также обеспечению безопасности дорожного движения, безаварийной эксплуатации всех видов транспортных средств, безопасности полётов и судоходства.Ключевыми темами для дискуссий станут совершенствование нормативно-правовой базы в сфере транспортной безопасности, реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и анализ факторов, влияющих на дорожную и транспортную безопасность. Кроме того, в рамках форума пройдет выставка, на которой продемонстрируют новейшие образцы оборудования и технические средства обеспечения безопасности на объектах инфраструктуры и на транспортных средствах, проекты по формированию безопасной транспортной среды, информационно-коммуникационные системы и технологии, а также услуги в области обеспечения комплексной безопасности.
2020-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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