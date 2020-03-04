4 марта 2020, 05:12
В Петербурге пройдет 10-ый форум «Безопасность на транспорте»
- 60
- 0
Фото: пресс-служба форума "Безопасность на транспорте"
14 и 15 мая 2020 года в Санкт-Петербурге состоится юбилейный Х Международный форум «Безопасность на транспорте». На мероприятии обсудят вопросы безопасности на транспорте и борьбу с терроризмом, а также безопасность дорожного движения, полетов и судоходства.
Фото: пресс-служба форума "Безопасность на транспорте"
Ранее мы писали
30 – 31 мая 2019 года в Санкт-Петербурге состоится IX Международный форум «Безопасность на транспорте». Представительное ...Читать далее
Впервые столь значимое мероприятие состоится в КВК «Экспофорум». Новая площадка позволит увеличить масштабы экспозиции, а также организовать современное пространство для деловой коммуникации. За два дня работы форума пройдут 20 сессий и круглых столов, посвященных двум основным направлениям: обеспечению транспортной безопасности и борьбе с терроризмом; а также обеспечению безопасности дорожного движения, безаварийной эксплуатации всех видов транспортных средств, безопасности полётов и судоходства.
Ключевыми темами для дискуссий станут совершенствование нормативно-правовой базы в сфере транспортной безопасности, реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и анализ факторов, влияющих на дорожную и транспортную безопасность. Кроме того, в рамках форума пройдет выставка, на которой продемонстрируют новейшие образцы оборудования и технические средства обеспечения безопасности на объектах инфраструктуры и на транспортных средствах, проекты по формированию безопасной транспортной среды, информационно-коммуникационные системы и технологии, а также услуги в области обеспечения комплексной безопасности.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве