23 августа 2019, 15:49
В Петербурге пройдет фестиваль в честь 60-летия марки Mini
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Фото FestivalMini
24 августа в Петербурге в шестой раз пройдет всероссийский FestivalMini. Ежегодно мероприятие объединяет владельцев автомобилей Mini, а также поклонников этой британской марки и любителей просто весело провести время. В этом году малышу Mini исполняется 60 лет.
Фото FestivalMini
Фото FestivalMini
Фото FestivalMini
Фото FestivalMini
Фото FestivalMini
Фото FestivalMini
Фото FestivalMini
Фото FestivalMini
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Нынешний FestivalMini начнется 24 августа в 12.00 с автопробега от Смольного собора до петербургского музея Стрит Арта. В этом году на фестивале ожидается не менее 400 машин. На территории музея участников и гостей праздника ждет шоу-программа, живые выступления артистов, фудкорт, скоростные заезды на автомобилях Mini, конкурс «ТОП-10 лучших Mini России», граффити джем, детская зона, мастер-класс по живописи и различные интересные активности.
Вечером стартует 10-часовой ночной рейв в лучших петербургских традициях от команды In Beat We Trust. На пяти разноформатных танцполах нон-стоп выступят более 50 артистов среди которых гости из Америки, Англии, Франции, Испании, Эстонии, а также из других городов России. Хэдлайнером фестиваля станет экс-участник группы The Prodigy – Лерой Торнхилл (Leeroy Thornhill). Всю ночь будут работать пять разных баров и Deluxe зона.
Всех владельцев автомобилей Mini и просто поклонников марки ждут 24 августа в Петербурге в Музее Стрит Арта, расположенного по адресу: шоссе Революции, 84АБ. Дневная программа начинается в 12:00, ночная – в 20:00. Вход на мероприятие по билетам. Все подробности и билеты на сайте FestivalMini.
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Отзывы по теме
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
Равона R2 на механике Нет!
а где nissan juke, или он вне конкуренции) ) ) ...
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