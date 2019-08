В Петербурге пройдет фестиваль в честь 60-летия марки Mini

{{material_126292}}В 2019 году марка Mini празднует 60-летие. Отсчет ведется с 1959 года, когда Алек Иссигонис создал первый хэтчбек Mini в компании British Motor Corporation. Первоначально автомобиль продавался под разными именами: Austin Seven, Morris Mini-Minor, Wolseley Hornet и Riley Elf. Слово Mini стало обозначать автомобильную марку лишь в 1969 году. С тех пор эти маленькие машинки остаются воплощением спортивного духа и британской элегантности.Нынешний FestivalMini начнется 24 августа в 12.00 с автопробега от Смольного собора до петербургского музея Стрит Арта. В этом году на фестивале ожидается не менее 400 машин. На территории музея участников и гостей праздника ждет шоу-программа, живые выступления артистов, фудкорт, скоростные заезды на автомобилях Mini, конкурс «ТОП-10 лучших Mini России», граффити джем, детская зона, мастер-класс по живописи и различные интересные активности.Вечером стартует 10-часовой ночной рейв в лучших петербургских традициях от команды In Beat We Trust. На пяти разноформатных танцполах нон-стоп выступят более 50 артистов среди которых гости из Америки, Англии, Франции, Испании, Эстонии, а также из других городов России. Хэдлайнером фестиваля станет экс-участник группы The Prodigy – Лерой Торнхилл (Leeroy Thornhill). Всю ночь будут работать пять разных баров и Deluxe зона.Всех владельцев автомобилей Mini и просто поклонников марки ждут 24 августа в Петербурге в Музее Стрит Арта, расположенного по адресу: шоссе Революции, 84АБ. Дневная программа начинается в 12:00, ночная – в 20:00. Вход на мероприятие по билетам. Все подробности и билеты на сайте FestivalMini.

2019-08-23