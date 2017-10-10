В Петербурге пройдет конференция, посвященная транспортной инфраструктуре
Программа мероприятий Конференции включает в себя обсуждение широкого круга тем, охватывающих вопросы развития транспортной инфраструктуры регионов.
• Транспортные мега-проекты регионов России.
• Модели современных транспортно-пересадочных узлов: лучший российский опыт и мировая практика.
• Единое цифровое пространство в транспортном комплексе. От мониторинга и моделирования к эффективному управлению транспортными потоками.
• Приоритетные направления развития воздушного транспорта: актуальные аспекты развития деловой авиации в регионах РФ.
• Транспортное обеспечение при комплексном развитии территорий.
• Современная железнодорожная инфраструктура в городах. Новые возможности и сервисы для комфортной перевозки пассажиров.
Конференция зарекомендовала себя как авторитетная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития транспортной инфраструктуры регионов, став ключевым тематическим событием Северо-Западного Федерального округа с обширной деловой и выставочной программой.
Особенностью конференции является ее практическая направленность, что позволяет в рамках сессий и круглых столов обсуждать насущные вопросы развития транспортной системы регионов, а также делиться опытом и лучшими практиками реализации проектов в сфере транспорта в субъектах РФ. Ежегодный рост числа участников и представительности Конференции позволяет обсуждать темы, выходящие за рамки СЗФО.
В 2017 году Конференция вошла в план выставок, форумов и других мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации и получила статус международной. На площадке Конференции будет организована тематическая выставка, где лидеры транспортной отрасли представят свои инфраструктурные проекты.
В мероприятии примут участие: Министр транспорта РФ Максим Соколов, Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, курирующий развитие Петербургского транспортного узла, генеральный директор АНО «Транспортная дирекция – 2018» Кирилл Поляков, руководители профильных комитетов, Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также более 400 делегатов, представляющих органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественные объединения, научное сообщество, а также представители бизнеса: транспортные, строительные, инвестиционные и ведущие консалтинговые компании, эксперты отрасли.
На площадке Конференции пройдет очередное Заседание Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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