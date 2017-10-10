10 октября 2017, 17:14

В Петербурге пройдет конференция, посвященная транспортной инфраструктуре

15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет IV международная ежегодная конференция «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Ключевое мероприятие Северо-Западного региона призвано объединить проекты транспортной инфраструктуры двух субъектов и обеспечить конструктивный диалог между бизнесом и властью.
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В Петербурге пройдет конференция, посвященная транспортной инфраструктуре

Программа мероприятий Конференции включает в себя обсуждение широкого круга тем, охватывающих вопросы развития транспортной инфраструктуры регионов.

• Транспортные мега-проекты регионов России.
• Модели современных транспортно-пересадочных узлов: лучший российский опыт и мировая практика.

• Единое цифровое пространство в транспортном комплексе. От мониторинга и моделирования к эффективному управлению транспортными потоками.
• Приоритетные направления развития воздушного транспорта: актуальные аспекты развития деловой авиации в регионах РФ.
• Транспортное обеспечение при комплексном развитии территорий.
• Современная железнодорожная инфраструктура в городах. Новые возможности и сервисы для комфортной перевозки пассажиров.

Конференция зарекомендовала себя как авторитетная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития транспортной инфраструктуры регионов, став ключевым тематическим событием Северо-Западного Федерального округа с обширной деловой и выставочной программой.
Особенностью конференции является ее практическая направленность, что позволяет в рамках сессий и круглых столов обсуждать насущные вопросы развития транспортной системы регионов, а также делиться опытом и лучшими практиками реализации проектов в сфере транспорта в субъектах РФ. Ежегодный рост числа участников и представительности Конференции позволяет обсуждать темы, выходящие за рамки СЗФО.

В 2017 году Конференция вошла в план выставок, форумов и других мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации и получила статус международной. На площадке Конференции будет организована тематическая выставка, где лидеры транспортной отрасли представят свои инфраструктурные проекты.

В мероприятии примут участие: Министр транспорта РФ Максим Соколов, Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, курирующий развитие Петербургского транспортного узла, генеральный директор АНО «Транспортная дирекция – 2018» Кирилл Поляков, руководители профильных комитетов, Правительств Санкт-Петербурга и  Ленинградской области, а также более 400 делегатов, представляющих органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественные объединения, научное сообщество, а также представители бизнеса: транспортные, строительные, инвестиционные и ведущие консалтинговые компании, эксперты отрасли.

На площадке Конференции пройдет очередное Заседание Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото Дмитрия Песочинского

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В Петербурге пройдет конференция, посвященная транспортной инфраструктуре
Программа мероприятий Конференции включает в себя обсуждение широкого круга тем, охватывающих вопросы развития транспортной инфраструктуры регионов. • Транспортные мега-проекты регионов России.• Модели современных транспортно-пересадочных узлов: лучший российский опыт и мировая практика.• Единое цифровое пространство в транспортном комплексе. От мониторинга и моделирования к эффективному управлению транспортными потоками.• Приоритетные направления развития воздушного транспорта: актуальные аспекты развития деловой авиации в регионах РФ.• Транспортное обеспечение при комплексном развитии территорий.• Современная железнодорожная инфраструктура в городах. Новые возможности и сервисы для комфортной перевозки пассажиров.Конференция зарекомендовала себя как авторитетная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития транспортной инфраструктуры регионов, став ключевым тематическим событием Северо-Западного Федерального округа с обширной деловой и выставочной программой. Особенностью конференции является ее практическая направленность, что позволяет в рамках сессий и круглых столов обсуждать насущные вопросы развития транспортной системы регионов, а также делиться опытом и лучшими практиками реализации проектов в сфере транспорта в субъектах РФ. Ежегодный рост числа участников и представительности Конференции позволяет обсуждать темы, выходящие за рамки СЗФО.В 2017 году Конференция вошла в план выставок, форумов и других мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации и получила статус международной. На площадке Конференции будет организована тематическая выставка, где лидеры транспортной отрасли представят свои инфраструктурные проекты.В мероприятии примут участие: Министр транспорта РФ Максим Соколов, Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, курирующий развитие Петербургского транспортного узла, генеральный директор АНО «Транспортная дирекция – 2018» Кирилл Поляков, руководители профильных комитетов, Правительств Санкт-Петербурга и  Ленинградской области, а также более 400 делегатов, представляющих органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественные объединения, научное сообщество, а также представители бизнеса: транспортные, строительные, инвестиционные и ведущие консалтинговые компании, эксперты отрасли.На площадке Конференции пройдет очередное Заседание Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2017-10-10
Автор: Фото Дмитрия Песочинского
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