2 сентября 2019, 16:55
В Петербурге пройдет выставка катеров и яхт
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Фото: Влад Степаненко
C 5 по 8 сентября 2019 года у причалов Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба профсоюзов под флагами ведущего российского яхтенного издания Motor Boat & Yachting Russia соберутся участники 6-й выставки катеров и яхт St. Petersburg International Boat Show.
Фото: Алина Гараженко
Фото: Алина Гараженко
Фото: Алина Гараженко
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Обширный флот стремительных мореходных катеров прибудет из соседней Финляндии и стран Скандинавии: Targa, Sargo, XO, Axopar, NorthStarPatrol, Anytec. В сегменте среднеразмерных лодок заявлены французские компании Jeanneau и Beneteau. Набирающие обороты отечественные производители покажут такие модели, как Velvette, Volzhanka и NorthSilver, а также катамараны Pacifico. На стендах участников посетители выставки смогут поближе познакомиться с новинками навигации, инновационным оборудованием, услугами сервисных компаний и компаний-перевозчиков, а также яхтенных марин. Среди партнеров мероприятия – автомобильная марка Bentley в Санкт-Петербурге.
Программа выставки, как всегда, наполнена разнообразными развлечениями. Например, в традиционной парусной регате смогут принять участие как опытные яхтсмены, так и новички, поскольку гонки яхт проходят под руководством профессиональных шкиперов.
Для посещения выставки пройти регистрацию можно на сайте
Дата проведения: 5 – 8 сентября 2019
Режим работы: 5 и 6 сентября с 13:00 до 20:00; 7 сентября с 11:00 до 19:00; 8 сентября с 11:00 до 17:00.
Место проведения: Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов
Адрес: Санкт-Петербург, Петровская коса, 9
Комментарии
Комментарии пользователей
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Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
спасибо за инфу.
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