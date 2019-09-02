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2 сентября 2019, 16:55

В Петербурге пройдет выставка катеров и яхт

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Фото: Влад Степаненко
C 5 по 8 сентября 2019 года у причалов Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба профсоюзов под флагами ведущего российского яхтенного издания Motor Boat & Yachting Russia соберутся участники 6-й выставки катеров и яхт St. Petersburg International Boat Show.
В Петербурге пройдет выставка катеров и яхт

Фото: Алина Гараженко

В Петербурге пройдет выставка катеров и яхт

Фото: Алина Гараженко

В Петербурге пройдет выставка катеров и яхт

Фото: Алина Гараженко

В Петербурге пройдет выставка катеров и яхт

Фото взято из открытых источников

В Петербурге пройдет выставка катеров и яхт
В Петербурге пройдет выставка катеров и яхт
В Петербурге пройдет выставка катеров и яхт
В Петербурге пройдет выставка катеров и яхт
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На осенней выставке будут представлены свыше 60 экспонатов длиной от 5 до 25 метров, на любой вкус и кошелек. В боат-шоу примут участие яхты зарубежных верфей, хорошо известных на нашем рынке благодаря дистрибьюторам и дилерам, например, Azimut, Princess, Galeon, Fairline, Аbsolute, Elling, Selene, Lagoon, Сranchi и многие другие. 

Обширный флот стремительных мореходных катеров прибудет из соседней Финляндии и стран Скандинавии: Targa, Sargo, XO, Axopar, NorthStarPatrol, Anytec. В сегменте среднеразмерных лодок заявлены французские компании Jeanneau и Beneteau. Набирающие обороты отечественные производители покажут такие модели, как Velvette, Volzhanka и NorthSilver, а также катамараны Pacifico. На стендах участников посетители выставки смогут поближе познакомиться с новинками навигации, инновационным оборудованием, услугами сервисных компаний и компаний-перевозчиков, а также яхтенных марин. Среди партнеров мероприятия – автомобильная марка Bentley в Санкт-Петербурге.

Программа выставки, как всегда, наполнена разнообразными развлечениями. Например, в традиционной парусной регате смогут принять участие как опытные яхтсмены, так и новички, поскольку гонки яхт проходят под руководством профессиональных шкиперов.

Для посещения выставки пройти регистрацию можно на сайте
Дата проведения: 5 – 8 сентября 2019
Режим работы: 5 и 6 сентября с 13:00 до 20:00; 7 сентября с 11:00 до 19:00; 8 сентября с 11:00 до 17:00.
Место проведения: Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов
Адрес: Санкт-Петербург, Петровская коса, 9


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
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В Петербурге пройдет выставка катеров и яхт
{{material_127302}}На осенней выставке будут представлены свыше 60 экспонатов длиной от 5 до 25 метров, на любой вкус и кошелек. В боат-шоу примут участие яхты зарубежных верфей, хорошо известных на нашем рынке благодаря дистрибьюторам и дилерам, например, Azimut, Princess, Galeon, Fairline, Аbsolute, Elling, Selene, Lagoon, Сranchi и многие другие. Обширный флот стремительных мореходных катеров прибудет из соседней Финляндии и стран Скандинавии: Targa, Sargo, XO, Axopar, NorthStarPatrol, Anytec. В сегменте среднеразмерных лодок заявлены французские компании Jeanneau и Beneteau. Набирающие обороты отечественные производители покажут такие модели, как Velvette, Volzhanka и NorthSilver, а также катамараны Pacifico. На стендах участников посетители выставки смогут поближе познакомиться с новинками навигации, инновационным оборудованием, услугами сервисных компаний и компаний-перевозчиков, а также яхтенных марин. Среди партнеров мероприятия – автомобильная марка Bentley в Санкт-Петербурге.Программа выставки, как всегда, наполнена разнообразными развлечениями. Например, в традиционной парусной регате смогут принять участие как опытные яхтсмены, так и новички, поскольку гонки яхт проходят под руководством профессиональных шкиперов.Для посещения выставки пройти регистрацию можно на сайте Дата проведения: 5 – 8 сентября 2019Режим работы: 5 и 6 сентября с 13:00 до 20:00; 7 сентября с 11:00 до 19:00; 8 сентября с 11:00 до 17:00.Место проведения: Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзовАдрес: Санкт-Петербург, Петровская коса, 9
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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