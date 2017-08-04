В Петербурге пройдут самые мощные мотовыходные лета
На скоростном стенде пройдет трехдневный зрелищный байкер-баттл, в ходе которого будет формироваться рейтинг пятерых самых быстрых мотогонщиков. Этот уникальный стенд используется для определения мощности байков в профессиональных тюнинговых ателье. Финал соревнований состоится 5 августа в 17.00. Вместе с судьей конкурса, путешественником и членом русского географического общества Олегом Капкаевым, награждать победителей будет один из самых быстрых гонщиков мира – Роман Русинов, пилот российской команды G-Drive Racing, участник Чемпионата мира по гонкам на выносливость. Победители получат карты на заправку топливом номиналом от 25 до 500 литров.
На площадке фестиваля будет работать мобильная лаборатория сети АЗС «Газпромнефть», где каждый желающий сможет проверить, качественное ли топливо заливает в свой бензобак. Взять пробу топлива из бака помогут специалисты лаборатории. Отдать на исследование можно и принесенный с собой образец. Для проведения экспресс-теста потребуется 100 мл топлива и около 15 минут.
Главным событием мотоуик-энда станет торжественный мотопарад по историческому центру и красивейшим местам города, стартующий с Дворцовой площади 5 августа в 13.00. В этот день с 8:00 для участников парада предусмотрена бесплатная заправка от топливного партнера фестиваля на АЗС сети «Газпромнефть» по адресам: Дунайский пр., 29; Кушелевская дорога, 8; Пулковское ш., д. 42 А; Московское ш., д. 46, корп. 3; ул. Малая Балканская, д. 51, корп. 6; ул. Белградская, д.1; ул. Седова, д. 43, корп. 2, лит. А; пер. Матюшенко, д. 3, лит. А. Первые пятьдесят мотоциклистов на каждой из перечисленных станций смогут заправиться премиальным бензином до полного бака, сказав пароль: «G-Drive – это мощно».
На память о мероприятии гости и участники смогут сделать «мощную» 3D-фотосессию и тут же поделиться ей в соцсетях. Фотостенд с технологией дополненной реальности и спецэффектом остановки времени Bullet Time будет работать на площадке в субботу, 5 августа.
Кроме этого, в рамках St.Petersburg Harley Days гостей фестиваля ожидает насыщенная музыкальная и развлекательная программа для взрослых и детей, карнавалом оригинальных транспортных средств, конкурсом авторских мотоциклов и демонстрацией захватывающей фигурной и трюковой езды.
Для посетителей на автомобилях предусмотрена бесплатная парковка на территории Садовой линии Гостиного Двора при предъявлении карты лояльности «Нам по пути».
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