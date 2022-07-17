В Петербурге пьяный байкер набросился на инспектора ДПС с отвёрткой. С простреленной ногой он попал в больницу
Дежуривший в ночь сотрудник ДПС остановил мотоцикл марки, за рулем которого сидел 40-летний мужчина, ранее судимый. На пассажирском сиденье находился его брат – оба, что называется, навеселе.
Пришлось оформлять, а пока суд да дело, нетрезвый байкер подбежал к мотоциклу, вытащил из сумки отвертку и набросился на полицейского.
Сотрудник ДПС успел сделать предупредительный выстрел – все в точном соответствии с Законом «О полиции». Но у «зеленого змия» страха нет, хулиган не унимался. Тогда автоинспектор выстрелил мужчине в ногу.
Горе-мотоциклисту оказали первую медицинскую помощь и увезли на карете «скорой помощи» в ближайшее медучреждение.
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18.07.2022, 17:34
Пьяная москвичка покусала сотрудника ГИБДД
Нетрезвая автоледи в Москве была очень недовольна тем, что ее иномарку собираются эвакуировать. Сначала она крыла матом сотрудников полиции, затем перешла к более решительным действиям.Читать далее
-
18.07.2022, 16:41
Как не надо красить автомобиль: фото полного провала
Покраска даже одного кузовного элемента – дело хлопотное, требует знаний и определенной сноровки. Если хочется перекрасить всю машину целиком, лучше обратиться к профессионалам.Читать далее
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16.07.2022, 09:59
На «платке» М-11 перевернулась BMW. Разлетевшиеся вещи на сумму 1,3 млн рублей были похищены
Вечером 12 июля на высокоскоростной платной магистрали М-11 «Нева» (на участке в Тосненском районе Ленинградской области) произошел инцидент - водитель BMW не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Читать далее
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14.07.2022, 11:03
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Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Читать далее
-
13.07.2022, 12:35
Генеральному директору фирмы было мало – он решил воровать дизтопливо
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