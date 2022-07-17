В Петербурге пьяный байкер набросился на инспектора ДПС с отвёрткой. С простреленной ногой он попал в больницу

Дежуривший в ночь сотрудник ДПС остановил мотоцикл марки, за рулем которого сидел 40-летний мужчина, ранее судимый. На пассажирском сиденье находился его брат – оба, что называется, навеселе.

Ранее мы писали На Брянщине задержали пьяного мотоциклиста. Тот сознался в убийстве односельчанина В период с 10 по 13 июня 2022 года в Брянске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» ... Читать далее

Выяснить, что у мотоциклиста нет прав, а сам он «имеет выхлоп», оказалось делом нехитрым. Ему было предложено пройти медосвидетельствование, но от этого мужчина отказался.

Пришлось оформлять, а пока суд да дело, нетрезвый байкер подбежал к мотоциклу, вытащил из сумки отвертку и набросился на полицейского.

Сотрудник ДПС успел сделать предупредительный выстрел – все в точном соответствии с Законом «О полиции». Но у «зеленого змия» страха нет, хулиган не унимался. Тогда автоинспектор выстрелил мужчине в ногу.

Горе-мотоциклисту оказали первую медицинскую помощь и увезли на карете «скорой помощи» в ближайшее медучреждение.

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