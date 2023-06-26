В Петербурге пьяный водитель пытался сбежать от полиции на машине скорой помощи

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Мировой судья судебного участка №190 рассматривал очередное дело о пьяном вождении. Обыденный случай разнообразили любопытные детали, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга. 25 марта около 5 часов утра экипаж ДПС остановил автомобиль BMW, водитель которого был явно пьян. Пока инспекторы составляли протокол мужчина вел себя вполне адекватно, разумно отвечал на вопросы и несколько раз выходил покурить. Но чем ближе был момент подписания протокола, тем более странным становилось его поведение.

В какой-то момент, водитель в очередной раз вышел покурить, заметил машину скорой помощи и бросил к ней со словами: «Оформляйте кого-нибудь другого, а я поехал». Мужчину удалось догнать и водворить обратно в служебный автомобиль ДПС. Он вновь пришел в норму только, когда его доставили в отдел полиции. На заседание суда нарушитель не явился. Судья оштрафовал его за вождение в нетрезвом виде на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1 год и 8 месяцев.

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