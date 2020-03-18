18 марта 2020, 13:43
В Петербурге раскрыта серия угонов внедорожников Land Rover
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Полицейские задержали мужчину, причастного как минимум к трем эпизодам, связанным с угонами автомобилей Land Rover. Все они произошли в 2019 году в Приморском районе Санкт-Петербурга.
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Один из угонщиков сейчас задержан. Им оказался 41-летний официально нигде не работающий житель Петербурга, имеющий солидный криминальный опыт. На его счету 10 судимостей по различным статьям УК РФ: кражи, грабежи, незаконный оборот оружия и порча имущества. Теперь к ним добавятся два новых дела по 158-й статье.
Оба угнанных внедорожника Land Rover нашли. Один вместе с ключами и фальшивыми документами изъяли у самого задержанного, второй стоял в гараже в поселке Кузьмолово Всеволожского района. По данным следствия, на автомобиле ездил его напарник. Сейчас полиция проверят причастность подозреваемого к другим похожим преступлениям и устанавливает его возможных соучастников.
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Комментарии пользователей
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Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
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