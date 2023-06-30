В Петербурге расширяют зону платной парковки: чем это грозит водителям
Также изменится схема движения по 72 двум улицам – их сделают односторонними для оптимизации трафика и увеличения количества парковочных мест. Ожидается, что пропускная способность улиц в районе после введения платной парковки возрастет, загруженность снизится (многие автомобилисты пересядут на общественный транспорт), а средняя скорость движения превысит 25 км/ч.
Осенью зону платной парковки расширят, в нее войдут 29 улиц на Крестовском острове. С 1 октября платная муниципальная парковка появится также в Василеостровском районе, где в зону попадут 118 улиц.
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30.06.2023, 14:42
Как изменились цены на новые автомобили в июне 2023 года
Ощутимое падение курса рубля в июне будет иметь отсроченный эффект. Пока большинство автопроизводителей продают автомобили по старым ценам. В июне пересмотрели прайс-листы только два бренда.Читать далее
-
30.06.2023, 11:44
В 5 утра Kia Sportage прилег отдохнуть в котлован
Эпичная авария произошла ранним утром в пятницу на севере Санкт-Петербурга. Водитель кроссовера Kia Sportage недооценил масштаб ремонтных работ на проспекте Луначарского, не справился с управлением и опрокинул машину в раскоп.Читать далее
-
30.06.2023, 10:44
Обгон под Гатчиной закончился смертью
В ночь на четверг, 29 июня в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Водитель Volkswagen при обгоне не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.Читать далее
-
30.06.2023, 08:54
Полиция арестовала водителя, чудом выжившего после прыжка внедорожника в океан
Ранним воскресным утром у подножия скалы в Тихом океане к югу от Сан-Хосе в Калифорнии патруль обнаружил пикап Chevrolet Silverado. Водитель получил серьезные травмы, но выжил, чего не скажешь о его машине.Читать далее
-
30.06.2023, 07:53
Yamaha больше не хочет выпускать снегоходы
Японская компания Yamaha объявила о закрытии направления по производству снегоходов. Главными причинами называют глобальное потепление и санкции против России.Читать далее
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