В Петербурге расширяют зону платной парковки: чем это грозит водителям

Ранее мы писали В 2023 году в Петербурге введут поминутную оплату парковки Петербургский комитет по транспорту предлагает скорректировать тарифы на парковку в центре города и ввести ... Читать далее

Начиная с 1 июня, бесплатно припарковать автомобиль в Петроградском районе смогут местные жители, успевшие оформить соответствующее разрешение. Кроме того, бесплатно можно оставить машину на ночь, с 20:00 до 08:00. Днем, с 08:00 до 20:00, в том числе в выходные и праздничные дни придется платить по 100 рублей за каждый час парковки, пишет Gazeta.SPb . Штраф за нарушение – 3 000 рублей без возможности оплатить досрочно с 50-процентной скидкой.

Также изменится схема движения по 72 двум улицам – их сделают односторонними для оптимизации трафика и увеличения количества парковочных мест. Ожидается, что пропускная способность улиц в районе после введения платной парковки возрастет, загруженность снизится (многие автомобилисты пересядут на общественный транспорт), а средняя скорость движения превысит 25 км/ч.

Осенью зону платной парковки расширят, в нее войдут 29 улиц на Крестовском острове. С 1 октября платная муниципальная парковка появится также в Василеостровском районе, где в зону попадут 118 улиц.

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