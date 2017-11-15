15 ноября 2017, 09:21

В Петербурге расскажут о транспортных системах будущего

На Пленарном заседании IV международной ежегодной конференции по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области представители бизнеса и власти обсудят перспективы развития транспортной отрасли, создание современной транспортной системы, основанной на передовых технологиях и новых стандартах.
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Транспортная отрасль является драйвером развития экономики страны. Какой она будет как система в 10-15 летней перспективе? Это направление должно развиваться и совершенствоваться с учетом взаимоувязки всех его частей, с учетом современных информационных и коммуникационных технологий.

Ключевой фактор эффективной реализации транспортной стратегии страны - создание объединенной комплексной транспортной схемы соседствующих регионов (ОКТС). Так, в целях повышения эффективности транспортного планирования разработку пилотного проекта ОКТС на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершает АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Документ определяет сбалансированное развитие территорий, транспортной инфраструктуры и транспорта двух субъектов.

Основная цель разработки ОКТС - определение оптимального варианта градостроительного развития Санкт-Петербургской агломерации путем синхронизации решения вопросов территориального планирования в части развития транспорта, формирования принципов и приоритетов транспортного обеспечения за счет оптимизации спроса и предложения на передвижение, увязки текущих и прогнозных территориальных, временных, финансовых и иных ресурсов, требуемых для развития транспортной инфраструктуры. Что это дает инвесторам и субъектам ОКТС, как поможет продвигать и реализовывать транспортные проекты в будущем? Все эти и другие вопросы будут обсуждаться в рамках предстоящего мероприятия.

Одна из обсуждаемых тем – устойчивое развитие транспортной системы. На сегодняшний день традиционное транспортное планирование направлено на повышение мобильности, чаще всего для транспортных средств, и может неадекватно учитывать возможный ущерб, что приведет к серьезным последствиям в будущем как для окружающей среды, так и для жизни горожан. Участники Конференции коснутся также вопросов учета факторов при строительстве транспортных развязок и развитии мегаполисов, и самое главное, какое место человек и его потребности занимают во всей этой системе.

Мероприятие пройдет на Новой сцене Александринского театра (наб. реки Фонтанки, 49А). Организатор Конференции – АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

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В Петербурге расскажут о транспортных системах будущего
Транспортная отрасль является драйвером развития экономики страны. Какой она будет как система в 10-15 летней перспективе? Это направление должно развиваться и совершенствоваться с учетом взаимоувязки всех его частей, с учетом современных информационных и коммуникационных технологий. Ключевой фактор эффективной реализации транспортной стратегии страны - создание объединенной комплексной транспортной схемы соседствующих регионов (ОКТС). Так, в целях повышения эффективности транспортного планирования разработку пилотного проекта ОКТС на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершает АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Документ определяет сбалансированное развитие территорий, транспортной инфраструктуры и транспорта двух субъектов. Основная цель разработки ОКТС - определение оптимального варианта градостроительного развития Санкт-Петербургской агломерации путем синхронизации решения вопросов территориального планирования в части развития транспорта, формирования принципов и приоритетов транспортного обеспечения за счет оптимизации спроса и предложения на передвижение, увязки текущих и прогнозных территориальных, временных, финансовых и иных ресурсов, требуемых для развития транспортной инфраструктуры. Что это дает инвесторам и субъектам ОКТС, как поможет продвигать и реализовывать транспортные проекты в будущем? Все эти и другие вопросы будут обсуждаться в рамках предстоящего мероприятия.Одна из обсуждаемых тем – устойчивое развитие транспортной системы. На сегодняшний день традиционное транспортное планирование направлено на повышение мобильности, чаще всего для транспортных средств, и может неадекватно учитывать возможный ущерб, что приведет к серьезным последствиям в будущем как для окружающей среды, так и для жизни горожан. Участники Конференции коснутся также вопросов учета факторов при строительстве транспортных развязок и развитии мегаполисов, и самое главное, какое место человек и его потребности занимают во всей этой системе. Мероприятие пройдет на Новой сцене Александринского театра (наб. реки Фонтанки, 49А). Организатор Конференции – АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
2017-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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