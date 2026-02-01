Почему дилеры массово закрывают шоурумы китайских автомобилей в Санкт-Петербурге и как это меняет расстановку сил на рынке

1 февраля 2026, 02:07
В Петербурге резко сократилось число автосалонов китайских марок: что происходит на рынке
Вышло исследование: в 2025 году в Петербурге и области закрылось рекордное число автосалонов, торгующих машинами из КНР. Мало кто знает, что за этим стоит не только падение спроса, но и неожиданные перемены среди дилеров. Какие бренды ушли, кто занял их место и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.
В 2025 году автомобильный рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области столкнулся с заметными изменениями: количество автосалонов, специализирующихся на продаже китайских легковых и легких коммерческих автомобилей, сократилось сразу на 17 точек, что составляет 8% от общего числа. Как сообщает «АвтоБизнесРевю», за год в регионе появилось 38 новых шоурумов китайских марок - это на 41% меньше, чем годом ранее. Однако закрытий оказалось значительно больше: 55 дилерских центров прекратили работу, что на 72% превышает показатели предыдущего года. В результате к концу 2025 года в Петербурге осталось 197 автосалонов, предлагающих автомобили из КНР.
Такая динамика стала отражением перемен на рынке: доля китайских легковых автомобилей в структуре продаж снизилась с 55% до 43% за год, а отечественные бренды, напротив, укрепили позиции - их доля выросла с 40% до 54%. Впервые за несколько лет в пятерке самых востребованных моделей оказалось сразу четыре российских бренда и только один китайский, хотя еще недавно ситуация была противоположной.
Эксперты подчеркивают, что массовое закрытие салонов не обязательно свидетельствует о потере интереса к китайским автомобилям. По словам Валерия Солдунова, председателя Всероссийского общества автомобилистов, часть дилеров просто меняет вывеску: например, салоны Geely перепрофилируются под белорусский бренд Belgee. Кроме того, многие компании, ранее заключившие дилерские соглашения с китайскими производителями, столкнулись с трудностями в организации бизнеса и не смогли обеспечить нужный объем продаж. В результате они либо уходят с рынка, либо ищут новые форматы работы.
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» ранее отмечали, что в последние годы некоторые китайские бренды слишком активно выходили на рынок, открывая множество шоурумов без четкого понимания спроса и особенностей дилерского бизнеса. Это привело к перенасыщению рынка и, как следствие, к волне закрытий. Сейчас дилерская сеть проходит этап естественной оптимизации: остаются только те игроки, кто способен выдержать конкуренцию и предложить клиентам действительно востребованные услуги.
Падение числа автосалонов совпало с общим спадом продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге: по итогам 2025 года рынок сократился на 16%, до 83,6 тысячи машин. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев ситуация может ухудшиться еще на 20%. Причины - не только в изменении предпочтений покупателей, но и в экономических трудностях, а также в корректировке стратегии самих автопроизводителей и дилеров.
-
01.02.2026, 01:11
49 новых позиций Exovo для грузовиков: расширение ассортимента запчастей
Вышло исследование: на рынке запчастей для грузовиков появилось сразу 49 новых позиций от Exovo. Мало кто знает, что новинки охватывают ключевые европейские и американские бренды. Что это значит для владельцев коммерческого транспорта и почему сейчас это особенно актуально - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.02.2026, 00:07
В Смольном сменились руководители комитетов по транспорту и молодежной политике
Власти Петербурга провели важные кадровые перестановки. Новые лица заняли ключевые посты. Решения приняты неожиданно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 19:54
Sollers ST6: старт производства нового пикапа на Ульяновском автозаводе
Sollers запускает выпуск пятиместного пикапа ST6 на мощностях в Ульяновске. Модель адаптирована под российские условия, отличается надежностью и функциональностью. Почему этот шаг важен для отечественного автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 19:48
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.Читать далее
-
31.01.2026, 19:35
Volga C50: российский седан на платформе Geely с европейскими технологиями
Volga C50 - новый седан, который сочетает в себе узнаваемый российский бренд и современные разработки Geely. Модель ориентирована на отечественный рынок, обещая доступную цену и европейский подход к оснащению. Почему этот проект может изменить сегмент седанов в России - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 19:27
Haval M6 2026: новые возможности управления автомобилем через смартфон в России
В России стартовали продажи обновленного Haval M6 2026 года с расширенными цифровыми функциями. Теперь владельцы могут управлять ключевыми системами кроссовера через смартфон, что подчеркивает технологический прогресс модели и ее адаптацию к российским условиям.Читать далее
-
31.01.2026, 13:21
Самый дешевый подержанный пикап Нью-Джерси: как старый грузовик окупился за сутки
В условиях, когда новые пикапы стоят как квартира, один из блогеров решил проверить, можно ли заработать на уборке снега, купив самый дешевый подержанный грузовик. Эксперимент оказался неожиданно успешным и показал, что даже старый автомобиль способен приносить доход. Почему эта история важна для всех, кто ищет альтернативные способы заработка на авто - читайте в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 13:12
Производство фюзеляжа гибридного eVTOL Cavorite X7 стартует в Канаде
Гибридный eVTOL Cavorite X7 становится все ближе к реальности: к команде разработчиков присоединились ведущие специалисты по композитным материалам. Это событие может изменить подход к созданию современных воздушных транспортных средств.Читать далее
-
31.01.2026, 12:58
Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере
Lexus неожиданно объявил о завершении выпуска одной из своих знаковых моделей. Решение связано с изменениями на рынке и снижением интереса к определенным типам автомобилей. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных купе и стратегию бренда в ближайшие годы.Читать далее
-
31.01.2026, 07:56
Toyota RAV4 2026: что изменилось и стоит ли платить больше за новую версию
Toyota RAV4 2026 года заметно преобразился внутри и получил современные электронные системы, но техническая база осталась прежней. Разбираемся, насколько оправдана разница в цене между новым и прошлым поколением.Читать далее
