Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дмитрий Новиков

1 февраля 2026, 02:07

В Петербурге резко сократилось число автосалонов китайских марок: что происходит на рынке

Почему дилеры массово закрывают шоурумы китайских автомобилей в Санкт-Петербурге и как это меняет расстановку сил на рынке

Вышло исследование: в 2025 году в Петербурге и области закрылось рекордное число автосалонов, торгующих машинами из КНР. Мало кто знает, что за этим стоит не только падение спроса, но и неожиданные перемены среди дилеров. Какие бренды ушли, кто занял их место и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.

В 2025 году автомобильный рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области столкнулся с заметными изменениями: количество автосалонов, специализирующихся на продаже китайских легковых и легких коммерческих автомобилей, сократилось сразу на 17 точек, что составляет 8% от общего числа. Как сообщает «АвтоБизнесРевю», за год в регионе появилось 38 новых шоурумов китайских марок - это на 41% меньше, чем годом ранее. Однако закрытий оказалось значительно больше: 55 дилерских центров прекратили работу, что на 72% превышает показатели предыдущего года. В результате к концу 2025 года в Петербурге осталось 197 автосалонов, предлагающих автомобили из КНР.

Такая динамика стала отражением перемен на рынке: доля китайских легковых автомобилей в структуре продаж снизилась с 55% до 43% за год, а отечественные бренды, напротив, укрепили позиции - их доля выросла с 40% до 54%. Впервые за несколько лет в пятерке самых востребованных моделей оказалось сразу четыре российских бренда и только один китайский, хотя еще недавно ситуация была противоположной.

Эксперты подчеркивают, что массовое закрытие салонов не обязательно свидетельствует о потере интереса к китайским автомобилям. По словам Валерия Солдунова, председателя Всероссийского общества автомобилистов, часть дилеров просто меняет вывеску: например, салоны Geely перепрофилируются под белорусский бренд Belgee. Кроме того, многие компании, ранее заключившие дилерские соглашения с китайскими производителями, столкнулись с трудностями в организации бизнеса и не смогли обеспечить нужный объем продаж. В результате они либо уходят с рынка, либо ищут новые форматы работы.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» ранее отмечали, что в последние годы некоторые китайские бренды слишком активно выходили на рынок, открывая множество шоурумов без четкого понимания спроса и особенностей дилерского бизнеса. Это привело к перенасыщению рынка и, как следствие, к волне закрытий. Сейчас дилерская сеть проходит этап естественной оптимизации: остаются только те игроки, кто способен выдержать конкуренцию и предложить клиентам действительно востребованные услуги.

Падение числа автосалонов совпало с общим спадом продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге: по итогам 2025 года рынок сократился на 16%, до 83,6 тысячи машин. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев ситуация может ухудшиться еще на 20%. Причины - не только в изменении предпочтений покупателей, но и в экономических трудностях, а также в корректировке стратегии самих автопроизводителей и дилеров.

Упомянутые марки: Geely, Belgee
